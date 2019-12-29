Прогноз по валютам: сколько будут стоить доллар и евро на Новый год

– На внешних валютных рынках за прошедшую неделю изменения были небольшие. Пара евро/доллар за неделю не изменилась вообще и осталась у отметки 1,1120. А российский рубль продолжил укрепляться.





Доллар к российскому рублю подешевел с 62,3 до 62 ровно, или на 0,6%. Евро снизился с 69,3 российского рубля до 69 ровно, или на 0,5%.





К белорусскому рублю вновь подорожали сразу три валюты: доллар и евро в меньшей степени, а российский рубль – в большей.





Доллар подорожал на 0,32%, евро - на 0,37%. Российский рубль вырос на 0,88%.





Валютная корзина в результате подорожала на 0,61%. Это уже шестая неделя подряд, когда белорусский рубль снижается к валютной корзине.

Можно отметить, что в пятницу российский рубль достиг очередного максимума с начала года.





На этой неделе доллар и евро могут продолжить свой рост к белорусскому рублю и сделают это достаточно скромно. Российский рубль может вырасти заметнее.





Доллар может подорожать до 2,11 белорусского рубля,





евро - до 2,35 белорусского рубля,





а российский рубль - до 3,43 белорусского рубля за 100 российских.







