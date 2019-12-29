ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сегодня, 30 декабря, будут судить Владимира Орлова и Владимира Некляева

30.12.2019 08:32 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В понедельник, 30 декабря, в Минске продолжатся суды над участниками акций за независимость Беларуси и против интеграции с Россией.

Сегодня, 30 декабря, будут судить Владимира Орлова и Владимира Некляева
Владимир Орлов / Еврорадио
Несанкционированные акции прошли в столице 7 и 8 декабря.

В суде Ленинского будут рассматриваться административные дела литераторов Владимира Орлова и Владимира Некляева, а также Андрея Кудика, Натальи Ладутько, Дмитрия Козлова (блогер Серый Кот), Анны Шапутько, Бориса Аникеева, священника Виктора Ковалькова (отец Викентий), Бориса Дубровского.


В суде Центрального района пройдут суды над Андреем Шарендо, Алексеем Сюдаком и первым послом Беларуси в Германии Петром Садовским. Кстати, суд находится в здании бывшего Коласовского лицея, где Садовский был преподавателем.

В суде Заводского района будут рассматривать административное дело Валерия Рябцева.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник, 30 декабря, в Минске продолжатся суды над участниками акций за независимость Беларуси и против интеграции с Россией.
 
Новости дня
Новости разные
 
Прогноз по валютам: сколько будут стоить доллар и евро на Новый год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
30.12.2019
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика