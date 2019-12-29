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Деятельность в сфере агроэкотуризма

30.12.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

 Деятельность в сфере агроэкотуризма

Одним из направлений в сфере туризма, которое способствует развитию сельских регионов, улучшению условий жизни граждан в сельской местности, малых городских поселениях и развитию сельской инфраструктуры, является агроэкотуризм.

Под агроэкотуризмом понимается деятельность, направленная на ознакомление агроэкотуристов с природным и культурным потенциалом республики, национальными традициями в процессе отдыха, здоровления, временного пребывания в агроэкоусадьбах.

Порядок осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма и уплаты сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма (далее – сбор) регулируется Указом Президента Республики Беларусь от 9 октября 2017 г. № 365 “О развитии агроэкотуризма” (далее – Указ № 365) и главой 39 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – НК).

С учетом пункта 1 Указа № 365, статьи 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь, пункта 1 статьи 323 НК деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма не является предпринимательской и включает следующие виды услуг:

  • предоставление комнат в агроэкоусадьбе для размещения агроэкотуристов;
  • обеспечение агроэкотуристов питанием (как правило, с использованием продукции собственного производства);
  • ознакомление агроэкотуристов с природными, сельскохозяйственными и архитектурными объектами, народными традициями соответствующей местности, проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и культурных мероприятий;
  • проведение презентаций, юбилеев, банкетов;
  • оказание услуг бань, саун и душевых;
  • катание на животных, за исключением диких, и гужевом транспорте;
  • предоставление инвентаря для спорта и отдыха;
  • транспортное обслуживание агроэкотуристов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Физические лица  вправе заняться агроэкотуризмом при одновременном соблюдении следующих условий:

  • постоянно проживают в сельской местности, или в поселке городского типа, или в городе с населением до 20 тыс. человек;
  • зарегистрированы (по месту пребывания или месту жительства) в одноквартирном или блокированном жилом доме (в том числе в квартире в таком доме);
  • производят и (или) перерабатывают сельхозпродукцию (на участках, выделенных для строительства и (или) обслуживания жилого дома либо для ведения личного подсобного хозяйства);
  • агроэкоусадьба (сам жилой дом) принадлежит таким физическим лицам и (или) члену семьи. (Члены семьи в этом случае – родители (усыновители), дети (в том числе усыновленные, удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки, супруг(а), члены семьи супруга(и) (в том числе умершего(ей)), опекун, попечитель и подопечный);
  • в агроэкоусадьбе имеются свободные комнаты для агроэкотуристов. (Если участок, на котором расположена агроэкоусадьба, предназначен для строительства и (или) обслуживания жилого дома, то вы можете построить на нем гостевые домики и размещать туристов в них);
  • имеется возможность знакомить туристов с природными (озеро, лес и т.п.) и архитектурными (церковь, кузница и т.д.) объектами, национальными культурными традициями (к примеру, обычаями, обрядами).

Граждане, планирующие осуществлять деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, до начала осуществления такой деятельности обязаны уплатить сбор. В дальнейшем уплата сбора производится за полный последующий календарный год не позднее 28 декабря текущего календарного года.

Ставка сбора не зависит от количества услуг, осуществляемых плательщиками в сфере агроэкотуризма, и составляет одну базовую величину в календарный год. Размер базовой величины определяется на дату уплаты сбора.

Дополнительно сообщаем, что уплата сбора заменяет уплату подоходного налога с физических лиц и единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в части доходов, полученных физическим лицом от осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма.

 Также физическому лицу до начала осуществления деятельности необходимо  направить в районный исполнительный комитет по месту нахождения агроэкоусадьбы письменное уведомление, в котором указывается дата начала осуществления деятельности в сфере агроэкотуризма

СПРАВОЧНО: форма уведомления об осуществлении (прекращении) деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма установлена постановлением Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 30 «Об установлении формы уведомления».

Между физическим лицом – субъектом агроэкотуризма и  агроэкотуристами либо физическим лицом – субъектом агроэкотуризма и туроператорами (иными организациями) заключаются в письменной форме договоры на оказание услуг в сфере агроэкотуризма с перечислением видов оказываемых услуг.

СПРАВОЧНО: формы договоров утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июня 2006 г. N 818 «Об утверждении Типового договора на оказание услуг в сфере агроэкотуризма».

 Указанные договоры должны храниться не менее трех лет после проведения налоговым органом проверки соблюдения налогового законодательства.

Кроме того, за физическим лицом – субъектом агроэкотуризма закреплена обязанность ежегодно до 10 января года, следующего за отчетным, представлять в налоговый орган по месту постановки на учет информацию о заключении (незаключении, отсутствии) договоров на оказание услуг в сфере агроэкотуризма в отчетном году.

 СПРАВОЧНО: Такая информация представляется по форме, установленной постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 24 января 2011 г. N 4 «Об установлении формы информации о заключении (незаключении, отсутствии) договоров на оказание услуг в сфере агроэкотуризма в отчетном году и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь».

 В случае, когда физическим лицом принято решение о прекращении деятельности по оказанию услуг, он обязан направить письменное уведомление в райисполком по месту нахождения агроэкоусадьбы по форме, установленной постановлением Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 30 «Об установлении формы уведомления».

С момента получения райисполкомом уведомления организация считается прекратившей деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. При этом, если такая деятельность прекращена до окончания календарного года, уплаченная сумма сбора зачету и возврату не подлежит.

ИМНС Республики Беларусь по Кобринскому району.

 

 

 
 
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