Автобус с белорусами попал в ДТП под Псковом. Пострадали дети

Источник материала: Ежедневник



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Белорусские граждане направлялись в Санкт-Петербург на экскурсию.

Следователи начали проверку по факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности, передает ТАС С. Предполагаемая причина аварии, которая произошла сегодня ночью, – плохая погода.

Из находившихся в автобусе 50 пассажиров и двух водителей пострадали 19 человек, в том числе трое детей. Одна женщина находится в тяжелом состоянии.