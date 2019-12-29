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Автобус с белорусами попал в ДТП под Псковом. Пострадали дети
30.12.2019 10:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: twitter.com
Белорусские граждане направлялись в Санкт-Петербург на экскурсию.
Следователи начали проверку по факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности, передает
Из находившихся в автобусе 50 пассажиров и двух водителей пострадали 19 человек, в том числе трое детей. Одна женщина находится в тяжелом состоянии.
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Белорусские граждане направлялись в Санкт-Петербург на экскурсию.
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