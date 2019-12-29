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Автобус с белорусами попал в ДТП под Псковом. Пострадали дети

30.12.2019 10:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Автобус с белорусами попал в ДТП под Псковом. Пострадали дети

фото: twitter.com

Белорусские граждане направлялись в Санкт-Петербург на экскурсию.

Следователи начали проверку по факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности, передает ТАСС. Предполагаемая причина аварии, которая произошла сегодня ночью,  – плохая погода.

Из находившихся в автобусе 50 пассажиров и двух водителей пострадали 19 человек, в том числе трое детей. Одна женщина находится в тяжелом состоянии.

 
 
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Белорусские граждане направлялись в Санкт-Петербург на экскурсию.
 
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