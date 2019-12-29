Будут дорожать. Что ждет рынок новых автомобилей в 2020 году

Источник материала: Tut.by

Окончательные итоги еще не подведены, но эксперты говорят, что 2019 год завершится заметным ростом по отношению к 2018 году. За 11 месяцев текущего года продано уже 60 тысяч новых легковых и легких коммерческих автомобилей. А что же будет в году наступающем?





Эксперты отмечают, что рынок перестал расти еще в мае, а с третьего квартала началось его падение. Связывают это с 140-м указом (о льготной растаможке для инвалидов и многодетных), который был подписан как раз в апреле. И уже к маю мы отмечали, что пошел спрос на автомобили из Европы. К концу третьего квартала было ввезено порядка 10 тысяч подержанных авто из Европы.

Сергей Михневич, председатель БАА, считает, что такой бурный рост прошлых лет был спровоцирован ситуацией отложенного спроса после кризиса 2014−2016 гг.

— 140-й указ, на наш взгляд, оказал влияние на рынок новых автомобилей. По итогам года, по некоторым данным, ввоз подержанных авто из Европы составит порядка 20 тысяч. Так как указ никаким образом не ограничивает возможности отчуждения, этой возможностью пользуются для «серого» ввоза. Спрос перераспределяется в сторону подержанных автомобилей. Кроме этого фактора есть и другие. Реальные доходы населения не растут, а вот долги граждан перед банками выросли. Банки начинают ужесточать требования по выдаче кредитов. А ведь именно с привлечением финансовых инструментов продается 60−70% автомобилей, — замечает Сергей Михневич.

Все это в итоге приводит к не очень утешительному прогнозу на будущий год. В лучшем случае рынок ожидает стагнация. Многие дилеры готовятся к падению рынка на 10%. Интересно, что белорусский рынок в начале 2019 года активно рос, тогда как российский неизбежно падал. Но эксперт полагает, что в 2020 году ситуация выровняется и события будут развиваться по «российскому» сценарию.

— Подорожание новых автомобилей произойдет, пусть и небольшое. Это связано не столько с повышением утильсбора в России, сколько с постепенным ежегодным повышением цен примерно на 5% в российских рублях.

Ставки утильсбора в России увеличиваются. Подорожают ли автомобили у нас

Сергей Нечипуренко, заместитель директора по маркетингу и продажам автомобилей Skoda, говорит, что авторынком сейчас правит фактор неопределенности.

— Для нас год еще не завершился, потому что мы до сих пор активно заключаем договоры и планируем отгрузки. Поэтому пока точку ставить рано. Если говорить о пройденной части года, то ее нельзя назвать простой. Мы этот год прошли практически без новых моделей. Начиная с сентября рынок новых автомобилей начал испытывать давление и пошел на снижение. Мы же, рассчитывая на традиционный осенний рост рынка, были немного озадачены отрицательной динамикой спроса. При этом, несмотря на негатив, мы сохранили свою рыночную долю и существенно приросли по количеству продаж.

Что касается прогноза на будущий год, то Сергей Нечипуренко считает, что развитие событий может пойти по трем сценариям.

— Первая версия — рынок будет расти. Вторая версия — рынок не будет расти. Третья версия — рынок будет падать. В связи с каждой из этих версий в 2020 году мы видим рынок новых автомобилей в диапазоне от 55 до 70 тысяч (речь идет только о рынке легковых автомобилей. — Прим. ред.), — рассуждает специалист. — В любом случае благодаря существенному обновлению модельных рядов в следующем году мы рассчитываем прирасти в рыночной доле. Но рынок дошел до той степени неопределенности, когда любой прогноз с горизонтом выше месяца будет неточным. И вопрос заключается в том, кто из дилеров будет лучше готов именно к фактору неопределенности.





Рудакова Марина, управляющий Volkswagen в Беларуси, предполагает, что объем продаж новых автомобилей к концу этого года достигнет 71 тысячи.

— Столько новых машин белорусы не покупали никогда. Для сравнения, в прошлом году рынок новых автомобилей составил чуть меньше 53 тысяч. Доля рынка Volkswagen на сегодняшний день 11−12%.

В следующем году марка рассчитывает на стабильный спрос за счет появления на рынке нового поколения седана Volkswagen Polo, а также Jetta и Passat.

Во всей этой ситуации весьма оптимистично настроены на заводе «БЕЛДЖИ». И. о. генерального директора завода Геннадий Свидерский на пресс-конференции, посвященной выпуску 20-тысячного автомобиля Geely, заявил, что в следующем году завод планирует произвести 30 тысяч автомобилей. По словам Свидерского, примерно 60% автомобилей отправляются на российский рынок. Это значит, что на долю белорусского рынка придется порядка 12 тысяч автомобилей Geely. Учитывая, что у нас 90−95% покупок Geely совершается с привлечением льготной кредитной программы, можно быть уверенным: завод и государство предпримут все усилия, чтобы пролонгировать договоры с банками.