Завершился турнир по боулингу среди молодежи Ленинского района г. Бреста. Кто победил?

Источник материала: Виртуальный Брест

На протяжении десяти дней (с 17 по 27 декабря 2019 года) в Ленинском районе г. Бреста прошел ежегодный рождественский турнир по боулингу среди союзной молодежи Ленинского района г. Бреста. В данном турнире приняло участие 50 команд общей численностью участников 300 человек, такого масштаба ещё у нас не было!





Параллельно шло три турнира: турнир среди учащейся молодежи (школы, лицеи), (ССУзы, ПТУзы) и среди работающей молодежи (предприятия, организации, учреждения Ленинского района г. Бреста) и также подключились к нашему турниру 2 команды с Московского района города Бреста "Судебная экспертиза"- вечно активная молодёжь данной П/О. Соревнования получились незабываемыми, как для организаторов, так и для самих участников: кто-то вдоволь наигрался, кто-то выбил свой первый СТРАЙК, кто-то доказал, что главное не победа, а участие. Было много радости, веселья и спортивного азарта. Команды боролись за право быть первыми.





Но простая истина гласит следующее: Победитель может быть только один!"





Итак. Мы подводим окончательные итоги нашего Келгепада:

Работающий дивизион:

1 место - команда "Ленинский, вперед!" (БРСМ Ленинского района г. Бреста) (580 очков);



2 место - команда "Сигнализация и связь 1" (Дистанция сигнализации и связи Брестского отделения Бел ЖД) (574 очка);



3 место - команда "Белтелеком 1" (Брестский филиал РУП "Белтелеком") (500 очков).







Хотелось бы немного рассказать про сами игры и отметить то, что между первым и вторым местом разница в 6 очков. И это означает, что команды и правда стремились в этом году не только насладиться игрой, но и обязательно выиграть своих оппонентов, тем самым подняться в турнирной таблице. И это касается не только БРСМ Ленинского района г.Бреста и Сигнализацию и связь, но и команды Белтелеком 1 и Облисполком, разница которых составляла всего два очка.





БРСМ Ленинского района г.Бреста хотел бы поблагодарить все команды за ту активность и за участие в турнире, поблагодарить за то, что выбирают активный отдых вместе с БРСМ Ленинского района г.Бреста.







Осталось подвести итоги самого меткого и меткую участников по результат турнира. Перед тем, как написать, мы бы хотели сказать, что активисты этой п/о ОО "БРСМ" Ленинского района начали снова принимать участие в мероприятиях, хоть и численность их не очень большая по сравнению с большими организациями.

Итак:

Мистер и Мисс СТРАЙК в этом году достаются участникам команды "Бывшие Домачево" Артему (125 очков) и Марине (115 очков), с чем мы их поздравляем!!!



Мы хотели бы выразить благодарность тем, кто также принимал участие, но не добился лидирующие позиции, вы большие молодцы!







А теперь мы перейдем к окончательным итогам турнира среди учащейся молодежи:

Школы:

1 место - команда "Молния" (ГУО "СШ № 5 г. Бреста") (386 очков);



2 место - команда "Хрящик Пандоры" (ГУО "СШ № 18 г. Бреста") (377 очков);



3 место - команда "Понедельник, день тяжелый" (ГУО "СШ № 20 г. Бреста") (372 очка).



Хотелось бы также высказать некоторые комментарии касательно школ. До последнего дня призеры были ясны, но как говорится, люди непредсказуемы!!! Это и случилось!!! П/о ОО "БРСМ" ГУО "СШ № 5 г. Бреста" выпустила на "дорожку" турнира четыре команды, что повысило ее шансы на победу. Это и произошло!!! Команда "Молния" вырвала победу и первое место у 5 школы (разница в 11 очков).







Осталось подвести итоги самого меткого и меткую участников по результат турнира среди школ:



Мистер СТРАЙК - Сапко Сергей (Команда "Хрящик Пандоры", ГУО "СШ № 18 г. Бреста") (101 очко).



Мисс СТРАЙК достался, опять же, команде "Молния" Герасимчук Дарье (98 очков).

ССУ/ПТУ:

Перед подведением итогов, хотелось бы сказать, что в этом году особенно удивили команды УО "БКГ С/О", так как один уже не первый году участвуют в данном турнире, потому выставили 5 команды для участия. Как говорится, решили взять количеством.





Итоги:



1 место - команда "Новое поколение" (Брестский филиал ЧУО "Колледж бизнеса и права") (441 очко);



2 место - команда "ЭЛЕКТРОНИКИ" (Брестский филиал УО "БрГТУ" Политехнический колледж") (414 очков);



3 место - команда "Сфера обслуживания 3" (УО "БГК С/О") (316 очков).



Мистер СТРАЙК - Бурак Дмитрий (команда "Новое поколение") (107 очков).



Мисс СТРАЙК - Лиза (команда "Сфера обслуживания 2") (88 очков).



Также БРСМ Ленинского района г.Бреста благодарит боулинг-клуб «COSMIC» за многолетнее сотрудничество и возможность организовывать и проводить данные соревнования.



Награждение победителей турнира состоится 30 декабря 2019 года в администрации Ленинского района г. Бреста в 15-00 (207 кабинет).



Всех с наступающим 2020 годом!!!!