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Завершился турнир по боулингу среди молодежи Ленинского района г. Бреста. Кто победил?

30.12.2019 11:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На протяжении десяти дней (с 17 по 27 декабря 2019 года) в Ленинском районе г. Бреста прошел ежегодный рождественский турнир по боулингу среди союзной молодежи Ленинского района г. Бреста. В данном турнире приняло участие 50 команд общей численностью участников 300 человек, такого масштаба ещё у нас не было!

Завершился турнир по боулингу среди молодежи Ленинского района г. Бреста. Кто победил?

Параллельно шло три турнира: турнир среди учащейся молодежи (школы, лицеи), (ССУзы, ПТУзы) и среди работающей молодежи (предприятия, организации, учреждения Ленинского района г. Бреста) и также подключились к нашему турниру 2 команды с Московского района города Бреста "Судебная экспертиза"- вечно активная молодёжь данной П/О. Соревнования получились незабываемыми, как для организаторов, так и для самих участников: кто-то вдоволь наигрался, кто-то выбил свой первый СТРАЙК, кто-то доказал, что главное не победа, а участие. Было много радости, веселья и спортивного азарта. Команды боролись за право быть первыми.

Завершился турнир по боулингу среди молодежи Ленинского района г. Бреста. Кто победил?

Но простая истина гласит следующее: Победитель может быть только один!"

Завершился турнир по боулингу среди молодежи Ленинского района г. Бреста. Кто победил?

Итак. Мы подводим окончательные итоги нашего Келгепада:

Работающий дивизион:

1 место - команда "Ленинский, вперед!" (БРСМ Ленинского района г. Бреста) (580 очков);

2 место - команда "Сигнализация и связь 1" (Дистанция сигнализации и связи Брестского отделения Бел ЖД) (574 очка);

3 место - команда "Белтелеком 1" (Брестский филиал РУП "Белтелеком") (500 очков).

Завершился турнир по боулингу среди молодежи Ленинского района г. Бреста. Кто победил?


Хотелось бы немного рассказать про сами игры и отметить то, что между первым и вторым местом разница в 6 очков. И это означает, что команды и правда стремились в этом году не только насладиться игрой, но и обязательно выиграть своих оппонентов, тем самым подняться в турнирной таблице. И это касается не только БРСМ Ленинского района г.Бреста и Сигнализацию и связь, но и команды Белтелеком 1 и Облисполком, разница которых составляла всего два очка.

Завершился турнир по боулингу среди молодежи Ленинского района г. Бреста. Кто победил?

БРСМ Ленинского района г.Бреста хотел бы поблагодарить все команды за ту активность и за участие в турнире, поблагодарить за то, что выбирают активный отдых вместе с БРСМ Ленинского района г.Бреста.

Завершился турнир по боулингу среди молодежи Ленинского района г. Бреста. Кто победил?


Осталось подвести итоги самого меткого и меткую участников по результат турнира. Перед тем, как написать, мы бы хотели сказать, что активисты этой п/о ОО "БРСМ" Ленинского района начали снова принимать участие в мероприятиях, хоть и численность их не очень большая по сравнению с большими организациями.

Итак:

Мистер и Мисс СТРАЙК в этом году достаются участникам команды "Бывшие Домачево" Артему (125 очков) и Марине (115 очков), с чем мы их поздравляем!!!

Мы хотели бы выразить благодарность тем, кто также принимал участие, но не добился лидирующие позиции, вы большие молодцы!

Завершился турнир по боулингу среди молодежи Ленинского района г. Бреста. Кто победил?


А теперь мы перейдем к окончательным итогам турнира среди учащейся молодежи:

Школы:

1 место - команда "Молния" (ГУО "СШ № 5 г. Бреста") (386 очков);

2 место - команда "Хрящик Пандоры" (ГУО "СШ № 18 г. Бреста") (377 очков);

3 место - команда "Понедельник, день тяжелый" (ГУО "СШ № 20 г. Бреста") (372 очка).

Хотелось бы также высказать некоторые комментарии касательно школ. До последнего дня призеры были ясны, но как говорится, люди непредсказуемы!!! Это и случилось!!! П/о ОО "БРСМ" ГУО "СШ № 5 г. Бреста" выпустила на "дорожку" турнира четыре команды, что повысило ее шансы на победу. Это и произошло!!! Команда "Молния" вырвала победу и первое место у 5 школы (разница в 11 очков).

Завершился турнир по боулингу среди молодежи Ленинского района г. Бреста. Кто победил?


Осталось подвести итоги самого меткого и меткую участников по результат турнира среди школ:

Мистер СТРАЙК - Сапко Сергей (Команда "Хрящик Пандоры", ГУО "СШ № 18 г. Бреста") (101 очко).

Мисс СТРАЙК достался, опять же, команде "Молния" Герасимчук Дарье (98 очков).

ССУ/ПТУ:

Перед подведением итогов, хотелось бы сказать, что в этом году особенно удивили команды УО "БКГ С/О", так как один уже не первый году участвуют в данном турнире, потому выставили 5 команды для участия. Как говорится, решили взять количеством.

Завершился турнир по боулингу среди молодежи Ленинского района г. Бреста. Кто победил?

Итоги:

1 место - команда "Новое поколение" (Брестский филиал ЧУО "Колледж бизнеса и права") (441 очко);

2 место - команда "ЭЛЕКТРОНИКИ" (Брестский филиал УО "БрГТУ" Политехнический колледж") (414 очков);

3 место - команда "Сфера обслуживания 3" (УО "БГК С/О") (316 очков).

Мистер СТРАЙК - Бурак Дмитрий (команда "Новое поколение") (107 очков).

Мисс СТРАЙК - Лиза (команда "Сфера обслуживания 2") (88 очков).

Также БРСМ Ленинского района г.Бреста благодарит боулинг-клуб «COSMIC» за многолетнее сотрудничество и возможность организовывать и проводить данные соревнования.

Награждение победителей турнира состоится 30 декабря 2019 года в администрации Ленинского района г. Бреста в 15-00 (207 кабинет).

Всех с наступающим 2020 годом!!!!

 
Теги: Брест
 
 
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  На протяжении десяти дней (с 17 по 27 декабря 2019 года) в Ленинском районе г. Бреста прошел ежегодный рождественский турнир по боулингу среди союзной молодежи...
 
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