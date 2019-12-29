Как в Минске будет работать метро в праздники

1 января 2020 года с полуночи до 4:15 интервал движения поездов составит 6 минут на каждой линии. Станции «Немига» и «Октябрьская» закроют на вход в 4:15, все остальные - в 4:00.





31 декабря 2019 года и 4 января 2020-го метро будет работать по графику пятниц;





1, 2, 5, 6 и 7 января - по графику воскресных дней;





3 января - по графику будней.





В новогоднюю ночь все кассы на станциях «Немига» и «Октябрьская» будут работать.