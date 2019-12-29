|
Жесткие кадры: в США вылетевшая из тумана фура снесла легковушки
Источник материала: Tut.by
Жесткая авария произошла в американском штате Техас: там водитель фуры из-за сильного тумана слишком поздно заметил работающих на дороге полицейских. При попытке затормозить и увернуться от столкновения грузовик перевернулся, буквально смел стоящие легковушки и задел одного из полицейских (с ними все в порядке). Момент происшествия попал на видео.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Грузовик перевернулся и буквально смел стоящие легковушки.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)