Жесткие кадры: в США вылетевшая из тумана фура снесла легковушки

Источник материала: Tut.by

Жесткая авария произошла в американском штате Техас: там водитель фуры из-за сильного тумана слишком поздно заметил работающих на дороге полицейских. При попытке затормозить и увернуться от столкновения грузовик перевернулся, буквально смел стоящие легковушки и задел одного из полицейских (с ними все в порядке). Момент происшествия попал на видео.