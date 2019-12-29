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Жесткие кадры: в США вылетевшая из тумана фура снесла легковушки

30.12.2019 11:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жесткая авария произошла в американском штате Техас: там водитель фуры из-за сильного тумана слишком поздно заметил работающих на дороге полицейских. При попытке затормозить и увернуться от столкновения грузовик перевернулся, буквально смел стоящие легковушки и задел одного из полицейских (с ними все в порядке). Момент происшествия попал на видео.

 
 
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Грузовик перевернулся и буквально смел стоящие легковушки.
 
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