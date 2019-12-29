Гороскоп наоборот. Давайте проверим, случилось ли с вами то, что звезды обещали в этом году

Гороскоп на 2019 год обещает Овну немало приятных событий и судьбоносных встреч. Возможно, вы займете новую и перспективную должность — это раз. Во-вторых, повысите материальный уровень. Ну, а в-третьих, накопите деньги на то, о чем мечтаете. Интересно, это личный самолет или поездка на горнолыжный курорт?

Осенью придется разбираться не только с профессиональными проблемами, но и с безжалостными конкурентами. Нервная система расшатается до предела. В данной ситуации выход один — взять отпуск и отправиться на курорт. Или в санаторий, чтобы подлечиться и укрепить психическое здоровье. Свинья вам поможет, чем может. По крайней мере, похлопочет о наличии путевки и денег подбросит. В конце осени Овен вернется домой полным сил и энергии, поэтому даже ярые завистники ретируются. Куда им равняться с загорелым, умным и целеустремленным Овном?