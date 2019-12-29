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Гороскоп наоборот. Давайте проверим, случилось ли с вами то, что звезды обещали в этом году
Источник материала: Tut.by
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Гороскоп наоборот
Прежде чем читать новый гороскоп на 2020 год, можно проверить, сбылся ли предыдущий. Собрали для вас прошлогодние предсказания: признавайтесь, похоже на ваш 2019? Заодно узнаете, сколько белорусов вашего знака считают так же.
Овен
Гороскоп на 2019 год обещает Овну немало приятных событий и судьбоносных встреч. Возможно, вы займете новую и перспективную должность — это раз. Во-вторых, повысите материальный уровень. Ну, а в-третьих, накопите деньги на то, о чем мечтаете. Интересно, это личный самолет или поездка на горнолыжный курорт?
Осенью придется разбираться не только с профессиональными проблемами, но и с безжалостными конкурентами. Нервная система расшатается до предела. В данной ситуации выход один — взять отпуск и отправиться на курорт. Или в санаторий, чтобы подлечиться и укрепить психическое здоровье. Свинья вам поможет, чем может. По крайней мере, похлопочет о наличии путевки и денег подбросит. В конце осени Овен вернется домой полным сил и энергии, поэтому даже ярые завистники ретируются. Куда им равняться с загорелым, умным и целеустремленным Овном?
Телец
2019 год станет для Тельца временем больших перемен. Февраль-март — идеальное время, чтобы показать себя начальству с лучшей стороны. К весне Телец может немного расслабиться. Еще бы: солнышко светит, птички поют, а сердце просит любви. Тут уж не до работы.
Летом вас ждут походы, семейные застолья, дачные хлопоты, ремонт. Гороскоп говорит, что с июня Тельца будут осаждать близкие и дальние родственники. Не отказывайте им в гостеприимстве, иначе они затаят на вас обиду. Тем более что одна из двоюродных тетушек подумывает о том, чтобы отдать вам солидное наследство.
Что касается любви, то поклонников будет тьма. Впрочем, что скрывать: Тельцы никогда не страдали от отсутствия воздыхателей.
Близнецы
1.
Зимой гороскоп обещает Близнецам нелегкий период, многие будут в состоянии прострации. Но уже к весне ситуация начнет разрешаться. Карьера пойдет в гору, а некоторые смогут наладить отношения с богатыми и знаменитыми личностями.
В конце весны — начале лета велика вероятность подпортить свою репутацию. Поэтому старайтесь избегать слишком многолюдных мест. Не заводите романов на стороне и не рассказывайте никому о своих планах на будущее.
Осенью 2019 года многие Близнецы смогут хорошо отдохнуть по очень дешевой путевке, конечно, если вы не затеяли ремонт, переезд или строительство новой дачи.
Рак
1.
Столько хлопот и забот, как в год Свиньи, у Рака еще не было. Естественно, времени на отдых с друзьями и развлечения будет мало. Но, с другой стороны, можно продвинуться вперед в профессиональном плане.
Знакомства с влиятельными особами помогут воплотить в жизнь то, что казалось несбыточным. Главное, что вы полны новых замыслов — творческих и нестандартных. Чтобы избавиться от хандры и депрессии, Свинья (Кабан) лично принесет Раку полезную литературу или отведет к психологу. В середине года, примерно в день вашего рождения, внезапно приходит озарение. Вы предстаете перед собой в совершенно ином облике, который, возможно, гораздо точнее отражает вашу истинную суть.
Поклонников у Рака будет много, а вот встретить любимого человека будет нелегко. Ваша популярность зашкаливает, хотя иногда и мешает присмотреться к более интересным и надежным партнерам.
Лев
1.
Львы будут настоящими баловнями Судьбы. 2019 год для них пройдет под девизом «Любовь, деньги, рок-н-ролл» в самом хорошем смысле. Правда, будет несколько периодов, когда из-за ретроградного Меркурия нужно будет сбавить темп и оглядеться по сторонам: 5−28 марта, 8 июля — 1 августа, 31 октября — 20 ноября.
Одинокий Лев может встретить человека, который станет для него и другом, и любовником. Но, если будете излишне самонадеянны и ревнивы, поклонники разбегутся в разные стороны.
В конце года хищники превратятся в крупных, но ласковых котов и будут всячески демонстрировать домочадцам свои кулинарные таланты.
Дева
1.
Гороскоп обещает Деве общение с перспективными людьми, которые «заразят» ее своим энтузиазмом и оптимизмом. Вы сможете подняться по службе, достигнув профессиональных вершин уже к концу года Свиньи.
Денег будет много, поэтому устанете считать. Но если Дева начнет трястись над каждым рублем, то останется без средств.
Неожиданно вспыхнет чувство к человеку, с которым вы вместе трудитесь в офисе. Свинья (Кабан) против таких романов, но вы доверьтесь своему сердцу. Если пока одиноки, то ничто не мешает кружиться в вальсе любви и страсти.
Весы
1.
Для Весов новый год пройдет в режиме соревнований, будь то реальные спортивные достижения, конкуренция в профессиональной среде или победа над собой и своими маленькими слабостями. Стремление стать лучшей версией себя будет как никогда вдохновлять утонченных и деликатных представителей этого знака на подвиги. Те, кто не даст слабину и преодолеет лень и апатию, в конце года смогут по-настоящему гордиться собой.
Авторитетные знакомые будут оказывать вам помощь в работе и личных делах. В течение года дважды — зимой и летом — произойдут перемены в карьере и в вопросах жилья.
Осенью Весы могут внезапно оказаться без денег. Ничего страшного: обходительная Свинка тут же подкинет вам возможность подработки. Не обойдет стороной и удача: можете ожидать выигрыша в лотерею или получения наследства.
Скорпион
1.
С февраля у Скорпиона начнется суета и маета. Но, если оказаться в нужном месте и в назначенный час, есть шанс подписать выгодные контракты и завязать знакомства с влиятельными людьми.
Прогноз предсказывает чудесный летний период. Вы отправитесь отдыхать в страну, где всегда хотели побывать. Вторая половина года заставит представителей этого знака учиться постоянству, терпению и усидчивости. Взять нахрапом больше не получится: Кабан не любит агрессивной суеты.
Гороскоп обещает Скорпиону романтический период, который будет длиться бесконечно. У ваших ног толпа поклонников, а соперники от страха разбегаются в разные стороны. Еще бы, ведь вы такой симпатичный и темпераментный.
Стрелец
1.
В конце зимы Стрелец будет веселиться, ходить по магазинам и искать приключения, поэтому ему не до активной работы.
Всю весну 2019 года Стрелец будет находиться в разъездах. Вы обожаете путешествовать, поэтому дорога и перелеты вас ничуть не утомят. Наоборот, в поездках вы встретите человека, в которого искренне влюбитесь.
Гороскоп предсказывает трудное финансовое положение. Стрелец с грустью смотрит вслед тем, кто ездит на шикарном автомобиле. И у вас появится возможность купить машину, но позже!
Козерог
1.
Козерог в год желтой земляной Свиньи будет колесить по миру, как акробат по арене цирка. Вы даже приобретете новое жилье или дачный коттедж, что уже похвально. Для расширения личного бизнеса Козерогу весной все-таки придется взять кредит в банке. Без такой поддержки вы не сможете достичь финансовой стабильности. Не волнуйтесь, все деньги вы вернете раньше, чем запланировали.
Конец лета Козерог решит провести на природе. Точнее, на любимой даче, где сам рассадит овощи, фруктовые деревья и цветочки. Вы займетесь консервированием и бытовыми хлопотами, что сблизит с родственниками.
Осенью гороскоп предсказывает высокую должность. Вы станете начальником не просто маленькой фирмы, а крупного предприятия или кампании. Тут уж точно деньги потекут рекой, поэтому тратьте их с умом.
Водолей
1.
В год желтой земляной Свиньи вам предстоит решать бытовые проблемы близких родственников. Главное, не берите на себя больше, чем можете сделать — подорвете здоровье и психику.
Ожидается много новых знакомых и партнеров в бизнесе, но Водолею следует проявить осторожность, чтобы не попасть в неприятные ситуации.
Мимо обаятельного Водолея невозможно пройти мимо, поэтому в поклонниках недостатка не будет. Особенно назойливых ухажеров придется отваживать, но сделайте это максимально деликатно. Они же не виноваты, что вы такой нерешительный и свободолюбивый.
Рыбы
1.
Гороскоп предсказывает Рыбам небывалый ранее карьерный взлет и достижение финансовых целей. Профессиональный уровень заметно возрастет, что уже приведет к результатам и поможет найти достойных единомышленников. Летом творческие Рыбы откроют свое дело, благодаря которому станут знаменитыми и богатыми.
Рыбам в декабре нужно стать максимально собранными и целеустремленными, чтобы разметать всех конкурентов по сторонам: они уже нагло суют нос не только в ваши рабочие, но и личные дела.
Подумайте о том, как найти верного и любимого спутника жизни. Может быть, Рыбам следует поехать на программу «Давай поженимся»?
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