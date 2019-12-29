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В Бобруйске автомобиль сорвался с опоры и придавил владельца
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске автомобиль соскочил с опоры и придавил ремонтирующего его мужчину,
Инцидент произошел вечером 29 декабря на территории домовладения в районе улицы Кирпичной. Бобруйским спасателям поступило сообщение от мужчины о том, что его придавило автомобилем, который он ремонтировал
Когда работники МЧС прибыли на место вызова, выяснилось, что в тот момент, когда пострадавший проводил ремонтные работы своего Ford Mondeo, автомобиль соскочил с опоры и зажал хозяина.
Спасатели при помощи специнструмента деблокировали мужчину и передали медикам. Пострадавший с различными травмами был доставлен в больницу.
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Спасатели при помощи специнструмента деблокировали мужчину и передали медикам. Пострадавший с различными травмами был доставлен в больницу.
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