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В Бобруйске автомобиль сорвался с опоры и придавил владельца

30.12.2019 12:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйске автомобиль соскочил с опоры и придавил ремонтирующего его мужчину, сообщили в МЧС.


Инцидент произошел вечером 29 декабря на территории домовладения в районе улицы Кирпичной. Бобруйским спасателям поступило сообщение от мужчины о том, что его придавило автомобилем, который он ремонтировал

Когда работники МЧС прибыли на место вызова, выяснилось, что в тот момент, когда пострадавший проводил ремонтные работы своего Ford Mondeo, автомобиль соскочил с опоры и зажал хозяина.


Спасатели при помощи специнструмента деблокировали мужчину и передали медикам. Пострадавший с различными травмами был доставлен в больницу.

 
 
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Спасатели при помощи специнструмента деблокировали мужчину и передали медикам. Пострадавший с различными травмами был доставлен в больницу.
 
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