В Бобруйске автомобиль сорвался с опоры и придавил владельца

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске автомобиль соскочил с опоры и придавил ремонтирующего его мужчину, сообщили в МЧС.





Инцидент произошел вечером 29 декабря на территории домовладения в районе улицы Кирпичной. Бобруйским спасателям поступило сообщение от мужчины о том, что его придавило автомобилем, который он ремонтировал

Когда работники МЧС прибыли на место вызова, выяснилось, что в тот момент, когда пострадавший проводил ремонтные работы своего Ford Mondeo, автомобиль соскочил с опоры и зажал хозяина.





Спасатели при помощи специнструмента деблокировали мужчину и передали медикам. Пострадавший с различными травмами был доставлен в больницу.