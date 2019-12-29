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2020 – год Белой Крысы. Как встретить праздник и в какие приметы високосного года не стоит верить
Источник материала: СТВ
Мир замер в ожидании Нового года. Наступающий будет годом Белой Крысы по восточному календарю.
Как встретить праздник и что ожидать от будущих 12 месяцев. Вот краткий гид.
2020 – год високосный
Не стоит верить приметам и предрассудкам, которые пугают перед наступлением високосного года. Не обращайте внимание на поверья, что это год неудач, в который не стоит жениться, начинать свое дело или покупать жилье. Астрологи настроены оптимистичнее.
В чем встретить Новый год?
Следующий год – Белой Металлической Крысы, поэтому стоит остановить свой выбор на сияющих материалах и ярких цветах.
Удачными станут наряды из бархата, пайеток, платье со шлейфом, перьями, стразами. В тренде – оттенки золота и серебра, насыщенный винный и изумрудный цвет.
В макияже женщинам советуют остановить свой выбор на смоки айс в кофейных оттенках, дополнить их можно стрелками. И, конечно, не забывайте о блеске – блестящие тени, помады, хайлайтер – завершите образ любимым сияющим продуктом.
Что приготовить на праздничный стол?
Основное правило – еды должно быть много. Но лучше простой, без изысков. Крыса – животное всеядное и любящее поесть – поэтому блюдам желательно быть сытными. Успехом будут пользоваться блюда из картофеля, мяса, салаты с сыром и орехами.
Не забудьте про десерты – найдите им место на праздничном столе.
А что если завести символ года у себя дома?
Крыса – отличный домашний питомец. Он неприхотлив, общителен и миролюбив. Поэтому есть возможность встретить наступающий с новым другом.
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Мир замер в ожидании Нового года. Наступающий будет годом Белой Крысы по восточному календарю. Как встретить праздник и что ожидать от будущих 12 месяцев. Вот...
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