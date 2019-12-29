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Россельхознадзор уличил в ложном транзите еще две белорусские компании

30.12.2019 12:05 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Россельхознадзор уличил в ложном транзите еще две белорусские компании

фото: oagro.ru

Ведомство сообщило о выявлении новых белорусских компаний-посредников, которые «осуществляют незаконные поставки белорусской продукции на рынок Российской Федерации, используя схему ложного транзита в Казахстан и Киргизию».

Как сообщает Россельхознадзор, с 28 декабря меняются условия транзита белорусских подконтрольных товаров через территорию России в адреса казахских, киргизских и армянских хозяйствующих субъектов, перевозимых указанными компаниями-посредниками. Речь идет о компаниях ООО «Ресурс-2020», ООО «КРТЛМЯС»), которые осуществляют незаконные поставки белорусской продукции на рынок Российской Федерации, используя схему ложного транзита в Казахстан и Киргизию.

Пропуск подконтрольных товаров, перевозимых этими компаниями, будет осуществляться только после подтверждения государственными ветеринарными службами Казахстана, Армении и Киргизии намерения принять продукцию, поставляемую указанными посредниками, говорится в сообщении Россельхознадзора.

 
 
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Ведомство сообщило о выявлении новых белорусских компаний-посредников, которые «осуществляют незаконные поставки белорусской продукции на рынок Российской...
 
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