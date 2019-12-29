Гендер – это важно!

Источник материала: Кобринский вестник

Нам с детства знакома веселая детская песенка, где задается вопрос: из чего сделаны девчонки и мальчишки? Согласно мнению авторов песни, мальчишки сделаны из веснушек, хлопушек, линеек, батареек, в то время как девчонки — из цветочков, звоночков, загадок и мармеладок. Мужчин принято называть умной или сильной половиной человечества, женщин —слабым полом. Качества и поступки людей также часто оцениваются с позиций пола: что можно мужчине, то непозволительно женщине, и наоборот.





Половая принадлежность многое определяет в жизни человека. Бывает, гендерные стереотипы создают непреодолимые препятствия в реализации жизненных планов. Например, в политике мало женщин и много мужчин – в отпуске по уходу за ребенком находятся преимущественно женщины. Мужчину общество воспринимает в качестве добытчика и защитника семьи – женщина традиционно выступает в роли «феи домашнего очага», даже если зарплата добытчика на порядок ниже доходов «феи». Почему так происходит и как с этим бороться, пытаются разобраться приверженцы Национальной гендерной платформы (НГП), созданной активистами общественных организаций и политических партий.

В Беларуси утвержден Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства, который ставит своей целью координацию действий республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов, общественных организаций, направленных на недопущение дискриминации по половому признаку. 25 сентября на семинаре-презентации в Кобринском территориальном центре социального обслуживания населения состоялось обсуждение эффективности реализации гендерной политики. С информацией в ходе исследований выступила координатор НГП Галина Скороход (Гомель). Участницы поделились опытом лучших практик в области гендерного образования. Заведующий отделением социальной адаптации и реабилитации Кобринского ТЦСОН Элла Скалкович презентовала опыт работы центра по защите лиц, пострадавших от домашнего насилия, рассказала о работе с домашними агрессорами. Представители Брестского и Пинского клубов деловых женщин проинформировали о такой форме работы, как «горячая линия» для пострадавших от насилия и для безопасного выезда за рубеж, представили систему работы с женщинами, находящимися в местах лишения свободы, рассказали о помощи в реабилитации и социализации после освобождения. Заместитель председателя ОО «Кобринский клуб деловых женщин «Бона» Елена Мезенцева презентовала «Пособие для гендерно чувствительного учителя».

– Гендерные стереотипы нужно искоренять, в первую очередь для

обеспечения прав человека и социальной справедливости как женщин, так и мужчин, – мысль, прозвучавшая в финале презентации, стала руководством к действию и отправной точкой для работы общественных объединений в новом сезоне.





Жанна ЕЛИЗАРОВА.

На фото автора начальник Управления по труду, занятости и социальной защите Кобринского райисполкома Татьяна Бойко с участницами семинара.