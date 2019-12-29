ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гендер – это важно!

30.12.2019 — Разное | Кобринский вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кобринский вестник

Нам с детства знакома веселая детская песенка, где задается вопрос: из чего сделаны девчонки и мальчишки? Согласно мнению авторов песни, мальчишки сделаны из веснушек, хлопушек, линеек, батареек, в то время как девчонки — из цветочков, звоночков, загадок и мармеладок. Мужчин принято называть умной или сильной половиной человечества, женщин —слабым полом. Качества и поступки людей также часто оцениваются с позиций пола: что можно мужчине, то непозволительно женщине, и наоборот.

Гендер – это важно!

Половая принадлежность многое определяет в жизни человека. Бывает, гендерные стереотипы создают непреодолимые препятствия в реализации жизненных планов. Например, в политике мало женщин и много мужчин – в отпуске по уходу за ребенком находятся преимущественно женщины. Мужчину общество воспринимает в качестве добытчика и защитника семьи – женщина традиционно выступает в роли «феи домашнего очага», даже если зарплата добытчика на порядок ниже доходов «феи».  Почему так происходит и как с этим бороться, пытаются разобраться приверженцы Национальной гендерной платформы (НГП), созданной активистами общественных организаций и политических партий.

В Беларуси утвержден Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства, который ставит своей целью координацию действий республиканских  органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов, общественных организаций, направленных  на недопущение дискриминации по половому признаку. 25 сентября на семинаре-презентации в Кобринском территориальном центре социального обслуживания населения состоялось обсуждение  эффективности реализации гендерной политики. С информацией в ходе исследований выступила координатор  НГП  Галина Скороход  (Гомель). Участницы поделились опытом лучших практик в области гендерного образования. Заведующий отделением социальной адаптации и реабилитации Кобринского ТЦСОН Элла Скалкович презентовала опыт работы центра по защите лиц, пострадавших от домашнего насилия, рассказала о работе с  домашними агрессорами. Представители Брестского и Пинского клубов деловых женщин проинформировали о такой форме работы, как «горячая линия» для пострадавших от насилия и для безопасного выезда за рубеж, представили систему работы с женщинами, находящимися в местах лишения свободы, рассказали о помощи в реабилитации и социализации после освобождения. Заместитель председателя ОО «Кобринский клуб деловых женщин «Бона» Елена Мезенцева презентовала «Пособие для гендерно чувствительного учителя».

– Гендерные стереотипы нужно искоренять, в первую очередь для

обеспечения прав человека и социальной справедливости как женщин, так и мужчин, – мысль, прозвучавшая в финале презентации, стала руководством к действию и отправной точкой для работы общественных объединений в  новом сезоне.

Гендер – это важно!

Жанна ЕЛИЗАРОВА.

На фото автора  начальник Управления по труду, занятости и социальной защите Кобринского райисполкома Татьяна Бойко с участницами семинара.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гендер – это важно!
 
Новости дня
Новости разные
 
Марек Сикора: если бы я проиграл 11 матчей подряд, ушел бы в отставку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
30.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика