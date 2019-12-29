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Пять традиций, которым мы следуем накануне Нового года. Но правильно ли?

30.12.2019 12:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предновогодняя пора — время традиций, которые многие повторяют из года в год, потому что так делали мамы, бабушки и прабабушки. Cтавить елку, возвращать долги и устраивать роскошное застолье — GO.TUT.BY узнал, как ко всему этому относятся медики.


Фото: pixabay.com

Устраивать застолье

Накрывать новогодний стол принято по-богатому. В некоторых семьях говорят, что на нем должно быть 12 блюд, которые помогут достойно проводить каждый уходящий месяц года. По советской классике, к застолью готовятся закуски, несколько салатов, горячее и обязательно что-то сладенькое. Но чем грозит такая ночная роскошь?

Диетолог Марта Марудова ничего плохого в шикарном новогоднем столе не видит. Но его богатство должно быть связано не с количеством приготовленной еды, а с ее качеством. Так, Марта предлагает составить меню из того, что вы не можете позволить себе каждый день — из рыбы, морепродуктов, экзотических фруктов.

— Нам пора расстаться с привычкой готовить салаты тазиками, — поясняет диетолог. — Не так страшен новогодний стол, как его последствия: по сути прошлогодние салаты многие доедают еще 1, 2 и 3 января. А ведь они стоят в теплой комнате всю ночь, потом могут не влезть в холодильник и будут обречены стоять на балконе при плюсовой температуре. После этого кишечные инфекции и обострение болезней желудочно-кишечного тракта гарантированы.

К застолью диетолог рекомендует подготовиться: если понимаете, что будете переедать ночью, то лучше 31 декабря быть послушным в пищевом поведении до новогоднего застолья — есть нежирное мясо, овощи, ограничить потребление конфет, колбас, майонезных салатов. А еще питаться дробно и соблюдать питьевой режим.

— За самим столом правильно не смешивать жирное с алкоголем, то есть не закусывать крепкие алкогольные напитки колбасами, майонезными салатами. Рыбу и мясо лучше сочетать с клетчаткой — овощами и зеленью.

Также нужно позаботиться о напитках на столе: пусть на празднике будет вода вместо газировок и соков с сахаром, т.к. сладкие напитки — это жидкие калории, которых потребляют не меньше, чем из основных блюд.

Пить шампанское и загадывать желания

— Бутылка шампанского — это суточная доза по калориям, а сверху еще закуски, — напоминает Марта Марудова. — Лучше для праздничного стола выбирать сухие вина и такое же шампанское, запивать все большим количеством воды и помнить, что алкоголь со здоровьем не совместимы.

Что касается традиции бросать в бокал пепел от записки с новогодним пожеланием, то в этом диетолог ничего плохого не видит:

— От бумажки 2*2 см ничего не случится. Это, конечно, не распространяется на людей, у которых столько желаний, что не вместит блок бумаги формата А4, — шутит Марта.


Фото: bistrade.ru

Ходить в баню

«Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню», — говорит главный герой фильма «Ирония судьбы, или С легким паром». Но часто эта традиция идет рука об руку с другой — употреблением пары бокалов спиртного. Врач психиатр-нарколог Минского городского наркологического диспансера Андрей Абрамович напоминает, что, по данным ВОЗ, не существует безопасной дозы алкоголя.

— Баня или сауна — это большие температуры, которые оказывают на организм сосудорасширяющее действие. Алкоголь оказывает на организм похожий эффект, поэтому баня под градусом — это двойной стресс для организма. Это может приводить к сердечно-сосудистым расстройствам, также во время такой парилки могут обостряться любые хронические заболевания. Если уж очень нужно выпить, то лучше это сделать после посещения бани, когда организм немного отдохнет и успокоится. Выбрать лучше слабоалкогольные напитки — пиво или сухое вино (исключить водку, коньяк, виски). В любом случае, надо помнить, что баня пойдет на пользу только тогда, когда пить вы будете квас или травяные чаи.

Ставить елку

Аллерголог-иммунолог высшей категории, кандидат медицинских наук Дмитрий Буза объяснил, что с жалобами на ели в своей практике не сталкивался.

— В живой ели может быть плесень, если она долго стоит. Если у человека есть на нее реакция, то, конечно, лучше воздержаться от елки дома.

Все чаще альтернативой живым елям становятся искусственные деревья. Может ли это стать проблемой?

— Аллергические реакции могут быть на искусственные дешевые елки из синтетики, т.к. они могут раздражать дыхательные пути. Но говорить о массовости таких аллергий не приходится.


Фото: freepik.com

Разбираться с долгами и встречать Новый год в обновке

Для кого-то приятная, а для кого-то не очень — традиция раздавать накануне Нового года долги. Психолог, проректор по развитию Международной академии интегральной психотерапии и тренинга Игорь Ильюкевич считает, что особенно хороша такая традиция для неуверенных в себе людей:

— Уверенным в себе людям не нужен повод, чтобы напомнить другим о долгах. Неуверенные часто ссылаются на обстоятельства извне. Для них Новый год — волшебный повод и внешний источник стимуляции, который можно использовать.

Стремление человека входить в наступающий год в чем-то новом может быть связано с желанием начать все с чистого листа, рассказывает психолог.

— Так не бывает, что ты надел что-то новое — и жизнь изменилась. Как правило, новым костюмом или платьем все и заканчивается. Но если через эти обновки человек прикоснулся к состоянию новизны и у него это вызвало положительные эмоции — почему бы и нет? Такие ситуации нужно уметь генерировать в своей жизни.

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Предновогодняя пора - время традиций, которые многие повторяют из года в год, потому что так делали мамы, бабушки и прабабушки. Установка елки, возвращение долгов и...
 
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