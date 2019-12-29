Власти Беларуси обещают подумать над амнистией капиталов

"Важным направлением в 2020 году станет декриминализация экономических отношений, дерегулирование экономики. Основные темы, над которыми мы будем работать вместе с депутатами - это, безусловно, амнистия капитала, субсидиарная ответственность, перевод части правонарушений в дела частного обвинения и ряд других важных моментов. Заключение под стражу по экономическим преступлениям будет рассматриваться вообще как исключительная мера", - с такими сказками в последнее воскресенье уходящего года обратился к телезрителям первый вице-премьер РБ Дмитрий Крутой.