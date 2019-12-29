Купеобразный кроссовер EC6: представлена третья модель китайской марки Nio

Источник материала: Tut.by

В гамме молодой китайской компании Nio уже есть два электрических «паркетника» — это флагманский ES8 с тремя рядами сидений и более компактный ES6 , премьера которого состоялась год назад. И вот китайцы подготовили третью модель, которая была рассекречена в минувший уикенд.





Новинка получила обозначение EC6 и, по сути, представляет собой купеобразную версию вышеупомянутого ES6. У машин одинаковая платформа с двухрычажной подвеской спереди и многорычажной сзади, а вот габариты EC6 компания пока что не приводит — по всей видимости, параметры будут не сильно отличаться от ES6, насчитывающего в длину 4,85 м (колесная база у кроссовера достигает 2,9 м).





Фотографий интерьера EC6 также не обнародовано, но, скорей всего, он выполнен в том же стиле, что и салон ES6 — с трехспицевым рулем, виртуальной приборной панелью, вертикальным «планшетом» мультимедиа-системы и голосовым помощником NOMI на передней панели. Из оснащения заявлены автопилот второго уровня и панорамная крыша площадью 2,1 м2.





Как и родственный ES6, купеобразный кроссовер будет двухмоторным. У базовой версии суммарная отдача электродвигателей (по одному на каждой оси) достигает 436 л.с. и 610 Нм крутящего момента, у топовой версии с более мощным задним электромотором — 544 л.с. и 725 Нм тяги. Время разгона до 100 км/ч — от 4,7 до 5,6 секунд (в зависимости от мощности).





А еще на EC6 дебютирует новая батарея емкостью 100 кВтч, обеспечивающая пробег до 615 км на одной зарядке (по устаревшей методике NEDC), которую в следующем году также станут устанавливать на ES8 и ES6. Базовый вариант EC6 оснащен батареей на 70 кВтч с дальностью хода до 435 км.





О стоимости EC6 компания Nio не обмолвилась — поставки товарных машин начнутся лишь следующей осенью. Цены на ES6 в Китае начинаются от 52 тысяч долларов (без учета госсубсидий), а купеобразная версия наверняка обойдется еще дороже.