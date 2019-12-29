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Не поскользнитесь! На Новый год обещают сильный ветер, дождь и гололед

30.12.2019 12:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На 31 декабря синоптики объявили в Беларуси оранжевый уровень опасности.



31 декабря, во вторник, во многих районах Беларуси сохранится западный ветер порывами до 15−20 метров в секунду. 

Ночью преимущественно по северной половине страны, утром и днем на большей части территории кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. 

Ветер западный умеренный, во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью —2..+3°С, максимальная днем 0..+5°С.


1 января ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром временами снег, слабая метель; днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. 

Ветер северо-западный, западный порывистый, ночью и утром местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..-5°С, максимальная днем -3..+3°С.

2 января также облачно с прояснениями. В отдельных районах страны пройдут небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. 

Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, максимальная днем -1..+5°С.
 
 
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На 31 декабря синоптики объявили в Беларуси оранжевый уровень опасности.
 
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