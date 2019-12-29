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Уведомление о проведении общественной экологической экспертизы завода АКБ

30.12.2019 13:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Уведомление о проведении общественной экологической экспертизы проектной документации по объекту строительства: «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» с собственной котельной на природном газе по адресу: Брестский район, СЭЗ «Брест», район «Аэропорт»

Уведомление о проведении общественной экологической экспертизы завода АКБ

Заказчик общественной экологической экспертизы (далее по тексту Заказчик):

Общество с ограниченной ответственностью «АйПауэр», УНП 809001284, 224020, Брестская область, г.Брест, ул. Пионерская д.52, оф. 608.

Объектом общественной экологической экспертизы является проектная документация по строительному проекту «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» с собственной котельной на природном газе по адресу: Брестский район, СЭЗ «Брест», район «Аэропорт».

Предметом общественной экологической экспертизы является установление соответствия или несоответствия проектной документации, по указанному выше объекту строительства, требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов.

Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно направить на почтовый адрес ООО «АйПауэр» - 224020, Брестская область, г.Брест, ул. Пионерская д.52, оф. 608 в течение 10 рабочих дней с момента опубликования настоящего уведомления в срок до 15 января 2020 г.

Заявления о намерении проведения общественной экологической экспертизы, поступившие по истечении указанного выше срока, не рассматриваются (абзац 2 пункта 6 Положения о порядке проведения общественной экологической экспертизы, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 октября 2010 г. № 1592)

Уведомление о проведении общественной экологической экспертизы завода АКБ

Порядок предоставления проектной документации для проведения общественной экологической экспертизы:

  1. В случае поступления заявлений о намерении проведения общественной экологической экспертизы от двух и более инициаторов, заказчик в течение пяти рабочих дней по истечении срока направления таких заявлений, информирует всех инициаторов о дате, времени и условиях предоставления проектной документации;
  2.  Заказчик обеспечит предоставление инициаторам проектной документации на общественную экологическую экспертизу в том же составе, что и для проведения государственной экологической экспертизы, т.е. по перечню документов и сведений, предусмотренных пунктом 3.9 Единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
  3.  Срок предоставления проектной документации инициаторам для проведения общественной экологической экспертизы - не позднее 20 рабочих дней со дня поступления заявления о намерении проведения общественной экологической экспертизы.

Для ответов на вопросы, возникающих по процедуре проведения общественной экологической экспертизы проектной документации по объекту строительства: «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр», обращайтесь на открытую линию Группы компаний 1AK-GROUP, которая доступна по электронному адресу info@1ak-group.com, в виде чата на сайте 1ak-group.com, а также по номеру телефона +375 44 500 55 20.

Место и дата опубликования уведомления:

Уведомления о проведении общественной экологической экспертизы размещены:

  • в электронном виде — на сайте Брестского районного исполнительного комитета в разделе “Общественные обсуждения” с 30.12.2019;
  • в электронном виде — на сайте Брестского городского исполнительного комитета в разделе “Общественные обсуждения” с 30.12.2019;
  • в электронном виде — на сайте Брестского областного исполнительного комитета в разделе “Общественные обсуждения” с 30.12.2019;
  • в электронном виде – на сайте 1AK-GROUP в разделе “Новости” с 30.12.2019
  • в электронном виде – на сайте «Виртуальный Брест» с 30.12.2019
  • в электронном виде – на сайте onlinebrest.by с 30.12.2019
  • в электронном виде – на сайте газеты «Заря» с 30.12.2019
  • в электронном виде – на сайте газеты «Заря над Бугом» с 30.12.2019
  • в электронном виде – на сайте газеты «Брестский вестник» с 30.12.2019
 
Теги: Брест
 
 
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