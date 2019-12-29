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Уведомление о проведении общественной экологической экспертизы завода АКБ
30.12.2019 13:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Уведомление о проведении общественной экологической экспертизы проектной документации по объекту строительства: «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» с собственной котельной на природном газе по адресу: Брестский район,
Заказчик общественной экологической экспертизы (далее по тексту Заказчик):
Общество с ограниченной ответственностью «АйПауэр», УНП 809001284, 224020, Брестская область, г.Брест, ул. Пионерская д.52, оф. 608.
Объектом общественной экологической экспертизы является проектная документация по строительному проекту «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» с собственной котельной на природном газе по адресу: Брестский район, СЭЗ «Брест», район «Аэропорт».
Предметом общественной экологической экспертизы является установление соответствия или несоответствия проектной документации, по указанному выше объекту строительства, требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов.
Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно направить на почтовый адрес ООО «АйПауэр» - 224020, Брестская область, г.Брест, ул. Пионерская д.52, оф. 608 в течение 10 рабочих дней с момента опубликования настоящего уведомления в срок до 15 января 2020 г.
Заявления о намерении проведения общественной экологической экспертизы, поступившие по истечении указанного выше срока, не рассматриваются (абзац 2 пункта 6 Положения о порядке проведения общественной экологической экспертизы, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 октября 2010 г. № 1592)
Порядок предоставления проектной документации для проведения общественной экологической экспертизы:
Для ответов на вопросы, возникающих по процедуре проведения общественной экологической экспертизы проектной документации по объекту строительства: «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр», обращайтесь на открытую линию Группы компаний 1AK-GROUP, которая доступна по электронному адресу
Место и дата опубликования уведомления:
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Уведомление о проведении общественной экологической экспертизы проектной документации по объекту строительства: «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» с...
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