Белорусские нефтяники запускают в эксплуатацию новый газовый промысел в Сибири

Нефтяная компания, с 2013 года входящая в состав РУП "ПО "Белоруснефть", выиграла тендер на право пользования недрами на Южно-Тыдэоттинском лицензионном участке. Его площадь составляет 493,5 кв.км. Специалисты нацелены на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья.





Расположен актив в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Смежен с северной границей Известинского лицензионного участка, который разрабатывает нефтяная компания.





"В белорусской истории компании "Янгпур" такое приобретение первое. Это абсолютно новый актив. Сейчас проходит поисково-оценочный этап геологоразведочных работ", - рассказал Александр Поляков.





На этом этапе есть все основания полагать, что освоение данного промысла позволит существенно нарастить объемы добычи углеводородного сырья. При этом руководитель подчеркнул, что показатели компании по добыче за текущий год стали рекордными за всю историю "Янгпура".





Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран. Компания "Янгпур" представляет "Белоруснефть" на российском рынке добычи нефти и газа, ведет поиск, разведку и разработку семи месторождений Известинского лицензионного участка, расположенного в Ямало-Ненецком автономном округе.



