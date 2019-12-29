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Белорусские нефтяники запускают в эксплуатацию новый газовый промысел в Сибири
Источник материала: Партизан
Белорусские нефтяники приступают к разработке нового лицензионного участка в России. Об этом сообщил журналистам директор ОАО "Нефтяная компания "Янгпур" Александр Поляков, передает корреспондент
Нефтяная компания, с 2013 года входящая в состав РУП "ПО "Белоруснефть", выиграла тендер на право пользования недрами на Южно-Тыдэоттинском лицензионном участке. Его площадь составляет 493,5 кв.км. Специалисты нацелены на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья.
Расположен актив в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Смежен с северной границей Известинского лицензионного участка, который разрабатывает нефтяная компания.
"В белорусской истории компании "Янгпур" такое приобретение первое. Это абсолютно новый актив. Сейчас проходит поисково-оценочный этап геологоразведочных работ", - рассказал Александр Поляков.
На этом этапе есть все основания полагать, что освоение данного промысла позволит существенно нарастить объемы добычи углеводородного сырья. При этом руководитель подчеркнул, что показатели компании по добыче за текущий год стали рекордными за всю историю "Янгпура".
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Белорусские нефтяники приступают к разработке нового лицензионного участка в России. Об этом сообщил журналистам директор ОАО "Нефтяная компания "Янгпур"...
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