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«Не надо рожать рабов». Алена Водонаева против Ивана Охлобыстина

30.12.2019 13:57 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Не надо рожать рабов». Алена Водонаева против Ивана Охлобыстина
Алена Водонаева, Иван Охлобыстин. © / www.globallookpress.com

«В России рожают либо богачи, либо необразованное быдло»

«Меня тут знатно бомбануло, — написала Водонаева в Instagram. — Прочитала, что в Самарской области минздрав рекомендовал частным клиникам отказаться от проведения абортов. Так наши власти борются с вымиранием населения России, и виноваты в этом все, кроме заботливых политиков. "Государство вас не просило рожать", — говорила Ольга Гладских, которая единственная оказалась честна и права. К сожалению, мы живем в нищей и жадной стране, и если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать. Я не могу представить, как справляются семьи, в которых по два, три, четыре ребенка, а живут они на две среднестатистические зарплаты?... Но давайте не будем врать сами себе, истинная причина только в том, что мы живем в нищей стране с богатейшими ресурсами... В России рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем. Первые заботятся о том, чтобы было кому потратить их состояние в ближайшие века. А вторым не хватает ума и ответственности осознать, что воспитать ребенка в России — это не просто идти по накатанной и покупать кроме привычных сырков в "Пятерочке", баночку детского питания и подгузники... Я презираю семьи, которые живут в нищите и рожают по три-четыре ребенка. Зачем? На что их растить? На сэкономленные деньги от льгот для многодетных семей? Или дожидаться пока какой-нибудь мэр не увидит сюжет о вашей тяжелой жизни в региональном ток-шоу, и не подарит вам квартиру в новостройке?... Получите образование, постройте карьеру, посмотрите мир, заработайте денег, а потом думайте о материнстве. Не надо рожать рабов этому государству» (орфография и пунктуация автора сохранены).

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Кто такая Алена Водонаева?

Сейчас часто звучат заявления о том, что телевидение доживает свои последние годы и вскоре оно вообще потеряет какое-либо влияние на аудиторию. Тем не менее появление звезд, подобных Водонаевой, без ТВ было бы просто невозможным.

Как и многих других, уроженку Тюмени Водонаеву сделал известной телепроект «Дом-2». Придя на «стройку любви» в 2004 году, Водонаева провела там три года. После этого девушка пыталась делать карьеру певицы, была ведущей целого ряда телепроектов, среди которых «Горячая автомойка» и «Каникулы в Мексике — 2». Все проекты были безуспешными.

В 2018 году Водонаева выпустила книгу под названием «Голая». Данное произведение девушка считает одним из главных достижений своей жизни. По крайней мере своим подписчикам в Instagram она представляется как «Журналист. Телеведущая. Автор книги "Голая"».

В 2010 году Водонаева родила сына, которого назвала Богданом. Отцом ребенка стал муж телеведущей, бизнесмен Алексеей Малакеев. Менее чем через год после рождения сына Малакевев ушел из семьи. В 2017 году Водонаева вышла замуж за питерского диджея и музыканта Алексея Комова. Молодые сыграли две свадьбы, одну из которых в Лас-Вегасе, после чего летом 2019 года тоже развелись.

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«Еще одна проститутка»

Выступление Водонаевой не осталось незамеченным. В свойственной ему резкой манере эти «советы» прокомментировал актер и режиссер Иван Охлобыстин.

«Ещё одна проститутка посоветовала "не рожать этому государству рабов", — заметил Охлобыстин. — Хорошо бы ввести на телевизионных каналах определенный ценз на должность телеведущих — ограждать соотечественников от дам с пониженной социальной ответственностью. Ишь ты — "ЭТОМУ" государству! Хай катятся в "ТО" государство и хоть на собаках женятся».

Иван Иванович Охлобыстин являет собой полную противоположность Водонаевой в вопросах брака и деторождения. Эпатажный в творчестве, Охлобыстин почти четверть века женат на одной и той же женщине и является отцом шестерых детей. В силу последнего обстоятельства Охлобыстин о плюсах и минусах жизни многодетных семей в России знает несколько больше, чем бывшая участница «Дома-2».

Но, кажется, реплика Охлобыстина стала для Водонаевой настоящим подарком. По крайней мере ее ответ по объему оказался значительно больше, чем слова актера.

«Иван, честно признаться, я думала вам уже давно за 70, и вас уже не интересуют проститутки. Так вот, если я на старости лет вдруг решу заняться этой древнейшей профессией, то обязательно пришлю вам прайс, раз у вас такая заинтересованность, — написала Водонаеева в Instagram. — Хотя мне сложно представить сумму, которая может вызвать к вам влечение женщины. Иван у нас многодетный отец и активный противник абортов. Вот только он хреново защищает свою позицию и судя по словарному запасу и аргументам защитит ее навряд ли. Ему не понравилось, что многие сочли мои слова о "рабах государства" справедливыми, и он не нашел ничего лучше, чем назвать меня проститукой. Ну а где хотя бы проповедь? Это кстати, поведение не культурного и образованного человека, а типичного быдла, которое вместо диалога (хотя его мнение я не спрашивала!) или каких-то вменяемых аргументов скатывается к оскорблениям... А для тупых и безответственных (про медицинские показания я вообще молчу) всегда должна быть открыта дверь в кабинет акушера-гинеколога. Мы же не хотим, чтобы наши женщины умирали в подпольных кабинетах мясных лавок? Мы же не хотим скатиться в средневековье?»

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И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот

Охлобыстин снова молчать не стал, но ответ его был еще более лаконичен: «Нет, не проститутка. Простите меня, проститутки. У вас по нужде, а у них от жира».

Наверное, слова Водонаевой о том, как и когда нужно рожать, звучали бы весомее, если бы она добилась известности в качестве ученого, совершившего значимое открытие. Или бы с нуля создала большое предприятие по производству молока, мяса, соков или других полезных для народа вещей. Да будь она простым педагогом, полтора десятилетия обучающим детей русскому языку и литературе, слова Водонаевой стоили бы гораздо больше, чем сейчас.

Но это человек, который строит карьеру на скандальных шоу и вращается на тусовках тех самых людей, которые сосредоточили в своих руках богатейшие ресурсы нашей страны. Наверное, в перерывах между потреблением элитного шампанского и черной икры Алена обличает финансовую элиту и ставит ее представителям на вид сложное положение российского народа?

Созданные телескандалами звездные дамы, уходя в свободное плавание, начинают верить в то, что они действительно представляют из себя некую значимую величину, способную давать советы о том, как обустроить Россию.

Жаль только, что ничего, кроме хайпа, эти советы за собой не несут.

 
 
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В канун Нового года, когда дети ждут подарков от Деда Мороза, кое-кто решил, что этих самых детей в России слишком много. Блогер Алена Водонаева решила дать совет...
 
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