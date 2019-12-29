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Bosch Термотехника реализовала проект для программы «Теплый дом» Белорусского детского фонда

30.12.2019 14:56 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Компания Bosch Термотехника в рамках поддержки программы Белорусского детского фонда «Теплый дом» модернизировала и перепроектировала отопительную систему в детском доме семейного типа семьи Шамак (г. Осиповичи), приведя ее в соответствие с действующими строительными нормами и современными эксплуатационными требованиями.

Программа «Теплый дом» реализуется республиканским общественным объединением «Белорусский детский фонд» с 1989 года. Ее цель — создание детских домов семейного типа и устройство детей-сирот в семьи. За время существования программы в Беларуси Фондом совместно с местными органами власти было создано 43 таких дома. В 2019 году программу «Теплый дом» поддержала Bosch Термотехника. Первыми, кто получил помощь от специалистов компании, стали воспитанники детского дома семейного типа Раисы и Александра Шамак из г. Осиповичи.

«Программа «Теплый дом» делает очень большое и очень нужное дело для сотен белорусских детей, которым пришлось столкнуться со сложными жизненными обстоятельствами. Каждому из них благодаря заботливым родителям-воспитателям хватает заботы, внимания и душевного тепла. Своим вкладом в реализацию программы мы стремимся сделать так, чтобы и взрослым, и детям в таких домах было тепло в буквальном смысле, и готовы направлять на это свои знания, опыт и ресурсы», — отметила представитель компании Bosch Термотехника Маргарита Бакан.

Система отопления в доме, где в настоящий момент воспитываются семеро приемных детей, нуждалась в реконструкции и модернизации. Газовый котел и проточный газовый нагреватель предстояло заменить; кроме того, оборудование было установлено в гараже жилого дома, что не соответствует действующим требованиям по газоснабжению. Специалисты компании Bosch Термотехника смогли решить обе проблемы, разработав и предложив новый проект по реконструкции всей системы газоснабжения и отопления дома. Этот проект подразумевал демонтаж старого газопровода и его замену на новый, перенос газового котла из гаража в кухню и замену старой модели на новую — современный настенный газовый одноконтурный котел закрытой камерой сгорания Bosch Gaz 7000 ZSC 24-3 MFA.

После выполнения строительно-монтажных работ были проведены контрольные испытания на плотность и герметичность, а также выполнены пусконаладочные работы газового котла.

«Белорусский детский фонд поддерживает нас с 2005 года, на протяжении всех 15 лет, что наша семья существует в качестве детского дома семейного типа: оказывает материальную помощь, организует для семьи экскурсионные, познавательные мероприятия, оказывает помощь в текущих нуждах. И нам очень приятно, что к Белорусскому детскому фонду присоединяются  компании, которые быстро и качественно помогают решить проблему, оказать актуальную помощь каждой конкретной семье.

Мы очень благодарны компании Bosch Термотехника — ведь теперь мы можем быть спокойны за то, что наш дом и правда будет для наших воспитанников самым теплым», — отметили родители-воспитатели детского дома семейного типа Раиса и Александр Шамак.

 
 
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Компания Bosch Термотехника в рамках поддержки программы Белорусского детского фонда «Теплый дом» модернизировала и перепроектировала отопительную систему в...
 
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