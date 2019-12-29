Завершилась акция «Экспресс «Здоровье» в Новый год»





С 23 по 30 декабря в Минской области прошла акция по профилактике неинфекционных заболеваний «Экспресс «Здоровье» в Новый год».

Основные цели акции — профилактика неинфекционных заболеваний: инфарктов, инсультов, сахарного диабета, бронхолегочных заболеваний; повышение информированности населения о факторах, неблагоприятно влияющих на здоровье: курение, злоупотребление алкоголем, нерациональное питание и низкая физическая активность; коррекция поведения населения в пользу выбора здорового образа жизни.

В Смолевичском районе акция была организована на базе Центральной городской аптеки. Обратившись к специалистам, все желающие могли измерить артериальное давление, уровень глюкозы в крови, а также измерить внутриглазное давление и узнать свой рост и вес.

В последний день акции в Центральной аптеке прием вела помощник врача УЗ «Смолевичская ЦРБ» Анастасия Борщева. Как отметила медработник, участие в акции смолевичане принимали активно:

— В первые дни акции у нас было многолюдно. Люди в очередь выстраивались. К завершению — количество желающих измерить давление, уровень глюкозы, поубавилось. Хотя, люди все равно приходят. Медицинскую помощь на месте мы не оказываем — это акция профилактическая. А вот талон на прием к доктору в случае острой необходимости выписываем. Я как медик считаю, что это замечательная идея. Ведь не у каждого есть возможность произвести замер АД дома или в тот же день обратиться в поликлинику.

Вот и Иван Якимец (на фото), зайдя в аптеку за нужными медикаментами, обратился к медику с просьбой измерить артериальное давление.

— Это очень удобно, — говорит Иван Васильевич. — Постоял в очереди, давление немножко подскочило. А тут на месте и измерить его можно. И ходить никуда не нужно.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

Фото автора.