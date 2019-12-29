Оператор А1 последним подключил мобильный 4G интернет для абонентов в Слуцке

Источник материала: Слуцк Город

На прошлой неделе высокоскоростной 4G-LTE интернет от оператора А1 (ранее velcom) стал доступен в Слуцке. Об этом сайту SlutskGorod сообщили читатели.

Некоторым пользователям пришли такие смс с предложением заменить старую SIM-карту на карточку с поддержкой 4G. Если ранее вы не пользовались LTE-интернетом на своих устройствах, возможно, вам понадобится включить соответствующую настройку в параметрах сотовой связи на мобильном устройстве.





На сайте А1 говорится , что после модернизации существующей сети beCloud 4G-связь стала доступна абонентам в почти 200 крупных городах страны, включая Солигорск, Несвиж и другие, покрыв тем самым места проживания 76% населения страны.

— В настоящее время технические специалисты А1 и beCloud проводят работы по оптимизации и отладке сети. По завершении данных работ абоненты А1 смогут ощутить все преимущества высокоскоростного мобильного интернета даже в часы наивысшей нагрузки на сеть, а также в местах генерации наибольшего интернет-трафика, — говорится в сообщении.

С января 2020 года развертывание 4G-сети будет реализовываться в сельской местности, а к 2023 покрытие 4G сравняется с существующей сегодня сетью 3G.

Готовность своей SIM-карты к 4G абоненты A1 могут проверить с помощью бесплатного USSD-запроса *181#.

Напомним, 4G интернет у абонентов МТС и Life:) в Слуцке появился в октябре 2017 года.



Slutsk-Gorod.by