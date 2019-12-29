|
Оператор А1 последним подключил мобильный 4G интернет для абонентов в Слуцке
30.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
На прошлой неделе высокоскоростной 4G-LTE интернет от оператора А1 (ранее velcom) стал доступен в Слуцке. Об этом сайту SlutskGorod сообщили читатели.
Некоторым пользователям пришли такие смс с предложением заменить старую SIM-карту на карточку с поддержкой 4G. Если ранее вы не пользовались LTE-интернетом на своих устройствах, возможно, вам понадобится включить соответствующую настройку в параметрах сотовой связи на мобильном устройстве.
На сайте А1
— В настоящее время технические специалисты А1 и beCloud проводят работы по оптимизации и отладке сети. По завершении данных работ абоненты А1 смогут ощутить все преимущества высокоскоростного мобильного интернета даже в часы наивысшей нагрузки на сеть, а также в местах генерации наибольшего интернет-трафика, — говорится в сообщении.
С января 2020 года развертывание 4G-сети будет реализовываться в сельской местности, а к 2023 покрытие 4G сравняется с существующей сегодня сетью 3G.
Напомним, 4G интернет у абонентов МТС и Life:) в Слуцке
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошлой неделе высокоскоростной 4G-LTE интернет от оператора А1 (ранее velcom) стал доступен в Слуцке. Об этом сайту SlutskGorod сообщили читатели.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)