Китайская Changan готовит к дебюту компактный «внедорожный» хэтчбек

Источник материала: Tut.by

Компания Changan анонсировала будущую новинку, которая пока проходит под кодовым обозначением S202. Подогревать интерес к машине китайцы начали с утечки официальных «шпионских» снимков «пятидверки».





Судя по ним, в гамме Changan появится обычный легковой хэтчбек, стилизованный под модные нынче купеобразные кроссоверы — из особенностей внешности будущего S202 станут восходящая подоконная линия и заваленные задние стойки крыши. Разработка машины, судя по всему, практически завершена — старт продаж хэтчбека «повышенной проходимости» запланирован на 2020 год.





Основные геометрические параметры и характеристики S202 пока не раскрываются. По предварительным данным, которые приводят китайские СМИ, в длину новинка Changan будет насчитывать около 4,4 м, а в гамме двигателей ожидаются турбированные моторы объемом 1,5 л и 2 л. Хэтчбек обойдется без полного привода, а еще (опять-таки, предварительно), он станет первой моделью из новой серии, которая дополнит нынешнюю линейку кроссоверов CS.