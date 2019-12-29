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Китайская Changan готовит к дебюту компактный «внедорожный» хэтчбек

30.12.2019 15:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Changan анонсировала будущую новинку, которая пока проходит под кодовым обозначением S202. Подогревать интерес к машине китайцы начали с утечки официальных «шпионских» снимков «пятидверки».


Судя по ним, в гамме Changan появится обычный легковой хэтчбек, стилизованный под модные нынче купеобразные кроссоверы — из особенностей внешности будущего S202 станут восходящая подоконная линия и заваленные задние стойки крыши. Разработка машины, судя по всему, практически завершена — старт продаж хэтчбека «повышенной проходимости» запланирован на 2020 год.


Основные геометрические параметры и характеристики S202 пока не раскрываются. По предварительным данным, которые приводят китайские СМИ, в длину новинка Changan будет насчитывать около 4,4 м, а в гамме двигателей ожидаются турбированные моторы объемом 1,5 л и 2 л. Хэтчбек обойдется без полного привода, а еще (опять-таки, предварительно), он станет первой моделью из новой серии, которая дополнит нынешнюю линейку кроссоверов CS.

 
 
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Компания Changan анонсировала будущую новинку, которая пока проходит под кодовым обозначением S202. Подогревать интерес к машине китайцы начали с официальных...
 
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