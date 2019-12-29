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В Европе запрещают фейерверки на Новый год. Что происходит

30.12.2019 15:14 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В городах Европы постепенно вводят запреты на праздничные салюты. Фейерверки на Новый год запрещены уже в Брюсселе, Париже, Праге. С недавнего времени их примеру следуют и в Германии, передает DW. Объясняем, чем руководствуются местные власти и обычные жители, которые поддерживают (а иногда и запускают) эту иницативу, надеясь, что однажды она дойдет и до Беларуси.

Но немцы – большие любители встретить Новый год под залпы салютов. Разве их в этом ограничивают?

Немцы с большой охотой справляют новогодние праздники с собственными салютами, это правда. На пиротехнику жители Германии ежегодно тратят около 133 миллиона евро общим числом. Однако любительский фейерверк строго регулирует закон: запускать его разрешается лишь с 31 декабря по 1 января. Тех, кто не соблюдает правила, штрафуют – суммы могут достичь до десяти тысяч евро.

Найти праздничную пиротехнику в широкой продаже в Германии можно не всегда и не везде: в этом году – только с 28 по 31 декабря. Запрещается пускать петарды вблизи больниц и домов для престарелых, а также в природоохранных зонах. К тому же, некоторые города Германии (их все больше) объявляют отдельные районы закрытыми для пиротехники.

Давайте ещё раз: зачем кто-то вздумал запрещать фейерверки? И, если их не станет, что появится взамен?

Есть как минимум два довода: во-первых, чтобы горожане были в безопасности. Запреты вводят в исторических центрах и пешеходных зонах (Гамбург, Мюнхен, Нюрнберг и так далее) – прежде всего там, где собирается много народа. Берлин, например, в этом году запретил любительский фейерверк у Бранденбургских ворот, где проходит самая большая в мире новогодняя вечеринка под открытым небом. В Кельне территория у Кельнского собора будет огорожена. У всех, кто захочет на нее пройти, досмотрят сумки и рюкзаки, а петарды, ракеты и даже бенгальские огни заберут.

Еще одна проблема связана с пиротехникой, с которой неправильно обращаются или которую нелегально приобретают за рубежом. За нее, кстати, грозит штраф до 50 тысяч евро и в особых случаях даже лишение свободы на несколько лет. Из-за того, что петарды выстреливают раньше времени или оказываются слишком мощными, ежегодно в отделениях скорой помощи оказываются тысячи человек с ожогами и контузиями.

Во-вторых, фейерверки вредят экологии. Громкие залпы вызывают страх и панику у птиц и животных. После новогодней ночи от пиротехники остаются горы мусора. Не стоит забывать о мелкодисперсной пыли, которую пиротехника выделяет при сгорании и которая загрязняет воздух в городах до предельно высокого уровня.

В качестве альтернативы экологи призывают города организовывать профессиональные фейерверки в формате световых и лазерных шоу, чтобы не отбирать у людей удовольствие от зрелища. Пример – Париж: там любительские фейерверки запрещены, а профессиональный устраивают у Триумфальной арки с помощью световых эффектов. Из немецких городов так же теперь поступают в баварском Ландсхуте и в Штутгарте.

 
 
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В городах Европы постепенно вводят запреты на праздничные салюты. Фейерверки на Новый год запрещены уже в Брюсселе, Париже, Праге. С недавнего времени их примеру...
 
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