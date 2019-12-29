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Пострадавших под Псковом перевезут в белорусские клиники

30.12.2019 15:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусских граждан, пострадавших в ДТП в Псковской области России, перевезут в клиники на родине как только позволит их состояние здоровья, сообщили в пресс-службе администрации этого региона.

Автобус Neoplan, который следовал из Минска в Санкт-Петербург, съехал в кювет и перевернулся около 3 часов ночи на трассе Санкт-Петербург – Невель рядом с деревней Подборовье Псковского района. 

В салоне автобуса находились 50 человек, в том числе четверо детей и два водителя. За помощью к медикам обратились 24 человека, из них - три ребенка. Были госпитализированы с травмами различной степени тяжести 16 человек. Региональные Управления СК и МВД начали проверку по факту происшествия.

"В настоящее время руководство Псковской области ведет переговоры с властями Республики Беларусь о возможной транспортировке пострадавших в ДТП. Все они, как только позволит состояние здоровья, будут перевезены в белорусские клиники по месту жительства", - говорится в сообщении пресс-службы администрации Псковской области.

В понедельник пострадавших в ДТП белорусов посетила в областной клинической больнице заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. В этой клинике с травмами различной степени тяжести находятся семеро человек.

"Все пострадавшие находятся под пристальным наблюдением специалистов. Вся необходимая медицинская и диагностическая помощь им оказывается в полном объеме. Пациенты настроены позитивно, на выздоровление", — приводят слова Емельяновой в сообщении администрации области.

Кроме того, в Псковской детской областной больнице под наблюдением находятся два ребенка.


Ранее пресс-секретарь Минздрава Беларуси Юлия Бородун заявила, что среди пострадавших один человек находится в стабильно тяжелом состоянии, и что белорусские врачи готовы оказать всю необходимую помощь российским коллегам.
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусских граждан, пострадавших в ДТП в Псковской области России, перевезут в клиники на родине как только позволит их состояние здоровья, сообщили в...
 
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