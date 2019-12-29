Госсекретарь США подтвердил свой визит в Беларусь

написал в своем блоге в Twitter. Об этом американский чиновникв своем блоге в Twitter.













reform.by «В предвкушении поездки в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр в новом году, чтобы встретиться с коллегами и подтвердить приоритеты США в Европе и Юго-центральной Азии», — цитирует Помпео

Напомним, ранее со ссылкой на свои источники о визите в Беларусь госсекретаря США Майкла Помпео сообщили телеграм-канал HARBACEVIČ и политобозреватель Артем Шрайбман.







