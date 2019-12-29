ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новогодний эфир. Что покажут телеканалы в ночь с 31 декабря на 1 января

30.12.2019 14:43 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Новогодний эфир. Что покажут телеканалы в ночь с 31 декабря на 1 января
Белтелерадиокомпания

Телеканал «Беларусь 1»

31 декабря после выпуска новостей на «Беларусь 1» и международном спутниковом телеканале «Беларусь 24» начнется праздничное шоу «Новый год на Макаенка, 9», специально снятое Белтелерадиокомпанией в одном из павильонов Национальной киностудии «Беларусьфильм». Ведущими вечера станут рулевые проекта «Макаёнка, 9» Евгений Перлин и Андрей Макаенок, поэтому, помимо, концертных выступлений артистов, стоит ожидать множества шуток, игр и розыгрышей, а также торта, оливье и вареной картошки.

Новогодний эфир. Что покажут телеканалы в ночь с 31 декабря на 1 января
Фото: Белтелерадиокомпания

В новогоднюю ночь на «Беларусь 1» заглянут ведущие и других каналов медиахолдинга, которые поздравят телезрителей, общаясь в непринужденной праздничной обстановке со «звездными» гостями. Олег Скрипка и группа «Вопли Видоплясова», Тима Белорусских, Дмитрий Колдун, Naviband, «Белорусские песняры», Alekseev, Анатолий Ярмоленко и ансамбль «Сябры», Джо Линн Тернер, группы «Моя Мишель», «Без билета» и «Леприконсы», Александр Солодуха, Алена Ланская, Руслан Алехно, Инна Афанасьева, Виталий Воронко и многие другие исполнители подарят зрителям свои лучшие и новые песни.

1 января зрители «Беларусь 1» продолжат принимать поздравления и подарки от ведущих и звездных артистов. К праздничному концерту «Новый год на Макаенка, 9» присоединятся известные блогеры и знаменитые белорусские спортсмены, а также будет организовано караоке со зрителями.

Новогодний эфир. Что покажут телеканалы в ночь с 31 декабря на 1 января
Фото: Белтелерадиокомпания

Следом за проектом «Новый год на Макаенка, 9» начнется концерт Таисии Повалий «Сердце - дом для любви». Новогоднюю ночь и праздничное утро украсят комедия «Елки новые» и мелодрама «Осколки хрустальной туфельки». А в 10.20 на «Беларусь 1» состоится премьера 4-серийной мелодрамы «Дом, который…».

Телеканал «Беларусь 2»

«С Новым Годом, мамы!» - возвестит в 22.15 одноименная комедийная мелодрама.

Уже 1 января в 00.05 «Беларусь 2» начнет показ приключенческих фильмов из известной саги «Пираты Карибского моря». Телеканал покажет все серии франшизы, включая последнюю часть «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» в 09.30, в которой снимались такие звезды, как Джонни Депп, Орландо Блум, Кира Найтли, Джеффри Раш и другие.

Новогодний эфир. Что покажут телеканалы в ночь с 31 декабря на 1 января
Джонни Депп: я был шокирован, что Джек Воробей так понравился зрителям
Подробнее

Телеканал «Беларусь 3»

В 22.50 зрителей ждет настоящий новогодний сюрприз: праздничная программа «Карагод у Новы год». В концерте в современной аранжировке прозвучат белорусские народные песни. Более 7 лет эти композиции собирались в разных уголках Беларуси командой проекта «Наперад у мінулае». В новогоднюю ночь их исполнят любимые артисты и народные коллективы. Концерт будет состоять из двух отделений - в первом телеканал вместе со зрителями проводит уходящий год, во втором, сразу после курантов, - встретит 2020-й.

Новогодний эфир. Что покажут телеканалы в ночь с 31 декабря на 1 января
«Чародеи» под цензурой. Фильм по Стругацким выдали за новогоднюю сказку
Подробнее

Право стать первым фильмом на канале в новом году предоставлено «Чародеям» (в 00.55).

Серию праздничных концертов в новогоднюю ночь на «Беларусь 3» продолжит «Блакітны агеньчык» Молодежного театра эстрады.

ОНТ

На телеканале ОНТ в новогоднюю ночь тоже готовят праздничное шоу. В съемках программы принимали участие многие белорусские артисты - Александр Солодуха, Анатолий Ярмоленко, Анастасия Тиханович, Галина Шишкова, Алексей Хлестов, Ольга Плотникова, Лариса Грибалева, которые удивят неожиданными дуэтами. Из ведущих в кадре появятся Евгений Булка, Ирина Ромбальская, Максим Сокол и многие другие.

Новогодний эфир. Что покажут телеканалы в ночь с 31 декабря на 1 января
 

 

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что телезрители увидят в ночь с 31 декабря на 1 января на белорусских ТВ-каналах, разузнал «АиФ».
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский Дед Мороз стал самым популярным зимним волшебником Содружества
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
30.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика