Новогодний эфир. Что покажут телеканалы в ночь с 31 декабря на 1 января

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Телеканал «Беларусь 1»

31 декабря после выпуска новостей на «Беларусь 1» и международном спутниковом телеканале «Беларусь 24» начнется праздничное шоу «Новый год на Макаенка, 9», специально снятое Белтелерадиокомпанией в одном из павильонов Национальной киностудии «Беларусьфильм». Ведущими вечера станут рулевые проекта «Макаёнка, 9» Евгений Перлин и Андрей Макаенок, поэтому, помимо, концертных выступлений артистов, стоит ожидать множества шуток, игр и розыгрышей, а также торта, оливье и вареной картошки.

В новогоднюю ночь на «Беларусь 1» заглянут ведущие и других каналов медиахолдинга, которые поздравят телезрителей, общаясь в непринужденной праздничной обстановке со «звездными» гостями. Олег Скрипка и группа «Вопли Видоплясова», Тима Белорусских, Дмитрий Колдун, Naviband, «Белорусские песняры», Alekseev, Анатолий Ярмоленко и ансамбль «Сябры», Джо Линн Тернер, группы «Моя Мишель», «Без билета» и «Леприконсы», Александр Солодуха, Алена Ланская, Руслан Алехно, Инна Афанасьева, Виталий Воронко и многие другие исполнители подарят зрителям свои лучшие и новые песни.

1 января зрители «Беларусь 1» продолжат принимать поздравления и подарки от ведущих и звездных артистов. К праздничному концерту «Новый год на Макаенка, 9» присоединятся известные блогеры и знаменитые белорусские спортсмены, а также будет организовано караоке со зрителями.

Следом за проектом «Новый год на Макаенка, 9» начнется концерт Таисии Повалий «Сердце - дом для любви». Новогоднюю ночь и праздничное утро украсят комедия «Елки новые» и мелодрама «Осколки хрустальной туфельки». А в 10.20 на «Беларусь 1» состоится премьера 4-серийной мелодрамы «Дом, который…».

Телеканал «Беларусь 2»

«С Новым Годом, мамы!» - возвестит в 22.15 одноименная комедийная мелодрама.

Уже 1 января в 00.05 «Беларусь 2» начнет показ приключенческих фильмов из известной саги «Пираты Карибского моря». Телеканал покажет все серии франшизы, включая последнюю часть «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» в 09.30, в которой снимались такие звезды, как Джонни Депп, Орландо Блум, Кира Найтли, Джеффри Раш и другие.



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Телеканал «Беларусь 3»

В 22.50 зрителей ждет настоящий новогодний сюрприз: праздничная программа «Карагод у Новы год». В концерте в современной аранжировке прозвучат белорусские народные песни. Более 7 лет эти композиции собирались в разных уголках Беларуси командой проекта «Наперад у мінулае». В новогоднюю ночь их исполнят любимые артисты и народные коллективы. Концерт будет состоять из двух отделений - в первом телеканал вместе со зрителями проводит уходящий год, во втором, сразу после курантов, - встретит 2020-й.



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Право стать первым фильмом на канале в новом году предоставлено «Чародеям» (в 00.55).

Серию праздничных концертов в новогоднюю ночь на «Беларусь 3» продолжит «Блакітны агеньчык» Молодежного театра эстрады.

ОНТ

На телеканале ОНТ в новогоднюю ночь тоже готовят праздничное шоу. В съемках программы принимали участие многие белорусские артисты - Александр Солодуха, Анатолий Ярмоленко, Анастасия Тиханович, Галина Шишкова, Алексей Хлестов, Ольга Плотникова, Лариса Грибалева, которые удивят неожиданными дуэтами. Из ведущих в кадре появятся Евгений Булка, Ирина Ромбальская, Максим Сокол и многие другие.