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«Спасибо тем, кто поддерживает». Дед Мороз и Снегурочка поздравили маленьких пациентов онкоцентра в Боровлянах

30.12.2019 14:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О том, что даже серьезные болезни не повод забыть про Новый год, 30 декабря напомнили волонтеры маленьким пациентам онкоцентра в Боровлянах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дед Мороз и Снегурочка заглянули в каждую палату с подарками и поздравлениями. 

«Спасибо тем, кто поддерживает». Дед Мороз и Снегурочка поздравили маленьких пациентов онкоцентра в Боровлянах

«Спасибо тем, кто поддерживает». Дед Мороз и Снегурочка поздравили маленьких пациентов онкоцентра в Боровлянах

«Спасибо тем, кто поддерживает». Дед Мороз и Снегурочка поздравили маленьких пациентов онкоцентра в Боровлянах

Малыши с радостью читали им стихи и пели песни, а затем смотрели праздничное представление, которое развернулось в фойе центра.

«Спасибо тем, кто поддерживает». Дед Мороз и Снегурочка поздравили маленьких пациентов онкоцентра в Боровлянах

Ольга Бобех:
Спасибо тем, кто поддерживает. Это необходимо здесь – не только детям, но и родителям. Это очень необходимо. Дай Бог здоровья тем, кто это все делает, создает для наших детей, тем, кто не забывает наших детей.

«Спасибо тем, кто поддерживает». Дед Мороз и Снегурочка поздравили маленьких пациентов онкоцентра в Боровлянах

Татьяна Грунтович, руководитель Фонда «Ласковые крылья»:
Сначала мы ездили только на Новый год. Потом собралась ответственная группа волонтеров, которые уже на протяжении 9 лет сюда приезжают. И мы стали делать не только новогодние праздники, но и другие, например, к 1 сентября, весенние праздники.

Всего волонтеры поздравили около 200 пациентов. Сладкие сюрпризы и подарки оставили и для малышей, которые на время праздника отлучались на процедуры.

«Спасибо тем, кто поддерживает». Дед Мороз и Снегурочка поздравили маленьких пациентов онкоцентра в Боровлянах

«Спасибо тем, кто поддерживает». Дед Мороз и Снегурочка поздравили маленьких пациентов онкоцентра в Боровлянах

«Спасибо тем, кто поддерживает». Дед Мороз и Снегурочка поздравили маленьких пациентов онкоцентра в Боровлянах

«Спасибо тем, кто поддерживает». Дед Мороз и Снегурочка поздравили маленьких пациентов онкоцентра в Боровлянах

Люди в материале: Татьяна Грунтович, Ольга Бобех
 
 
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Новости Беларуси. О том, что даже серьезные болезни не повод забыть про Новый год, 30 декабря напомнили волонтеры маленьким пациентам онкоцентра в Боровлянах,...
 
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