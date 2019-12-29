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«Спасибо тем, кто поддерживает». Дед Мороз и Снегурочка поздравили маленьких пациентов онкоцентра в Боровлянах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О том, что даже серьезные болезни не повод забыть про Новый год, 30 декабря напомнили волонтеры маленьким пациентам онкоцентра в Боровлянах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дед Мороз и Снегурочка заглянули в каждую палату с подарками и поздравлениями.
Малыши с радостью читали им стихи и пели песни, а затем смотрели праздничное представление, которое развернулось в фойе центра.
Ольга Бобех:
Татьяна Грунтович, руководитель Фонда «Ласковые крылья»:
Всего волонтеры поздравили около 200 пациентов. Сладкие сюрпризы и подарки оставили и для малышей, которые на время праздника отлучались на процедуры.
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«Спасибо тем, кто поддерживает». Дед Мороз и Снегурочка поздравили маленьких пациентов онкоцентра в Боровлянах
Новости Беларуси. О том, что даже серьезные болезни не повод забыть про Новый год, 30 декабря напомнили волонтеры маленьким пациентам онкоцентра в Боровлянах,...
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