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Ученые предупредили о возможном похолодании в Европе из-за смены течения

30.12.2019 16:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученые Университета Гронингена и Утрехтского университета в Нидерландах предсказали, что Северо-Атлантическое течение, которое является северо-восточным продолжением Гольфстрима, в ближайшие 100 лет с 15-процентной вероятностью изменит свое направление. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.


Изображение: Kris Guico / unsplash.com

Северо-Атлантическое течение переносит теплую воду из Мексиканского залива в Европу, благодаря чему большая часть северо-западной Европы существует с относительно мягким климатом. Однако ученые подозревают, что талая вода из Гренландии и чрезмерное количество осадков могут помешать этому океаническому течению.

Исследователи обнаружили, что потоки Атлантического океана чувствительны к количеству пресной воды на поверхности. Поскольку сток талых вод из Гренландии увеличился из-за изменения климата, а также из-за осадков над океаном, было высказано предположение, что с вероятностью в 15% это может замедлить или даже обратить вспять североатлантическое течение, блокируя перенос тепла в Европу — но только на время.

Однако даже временное изменение течения способно привести к похолоданию в данном регионе, утверждают авторы пресс-релиза, хотя это утверждение еще необходимо проверить в дальнейших исследованиях.

 
 
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Ученые подозревают, что талая вода из Гренландии и чрезмерное количество осадков могут помешать этому океаническому течению.
 
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