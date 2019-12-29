Оранжевый уровень опасности. Белгидромет предупредил о шквалистом ветре на Новый год

Источник материала: Ежедневник



фото: primamedia.ru

Погода 31 декабря не обещает быть праздничной. Синоптики вынесли штровмовое предупреждение

Погоду 31 декабря будут определять теплые воздушные массы, двигающиеся с Западной Европы. Ожидается пасмурная погода с осадками и порывистым ветром.

Вероятность осадков – дождя и мокрого снега – составляет 70-80%. Ночью и утром будет слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха завтра будет преимущественно плюсовой – от 0 до 5 градусов. Скорость западного ветра будет достигать 5-10 м в сек, порывы до 15-20 м/с, сообщает Белгидромет.