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Оранжевый уровень опасности. Белгидромет предупредил о шквалистом ветре на Новый год
30.12.2019 16:10 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: primamedia.ru
Погода 31 декабря не обещает быть праздничной. Синоптики вынесли штровмовое предупреждение
Погоду 31 декабря будут определять теплые воздушные массы, двигающиеся с Западной Европы. Ожидается пасмурная погода с осадками и порывистым ветром.
Вероятность осадков – дождя и мокрого снега – составляет 70-80%. Ночью и утром будет слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха завтра будет преимущественно плюсовой – от 0 до 5 градусов. Скорость западного ветра будет достигать 5-10 м в сек, порывы до 15-20 м/с, сообщает Белгидромет.
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Погода 31 декабря не обещает быть праздничной. Синоптики вынесли штровмовое предупреждение
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