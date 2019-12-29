ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Оранжевый уровень опасности. Белгидромет предупредил о шквалистом ветре на Новый год

30.12.2019 16:10 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Оранжевый уровень опасности. Белгидромет предупредил о шквалистом ветре на Новый год

фото: primamedia.ru

Погода 31 декабря не обещает быть праздничной. Синоптики вынесли штровмовое предупреждение

Погоду 31 декабря будут определять теплые воздушные массы, двигающиеся с Западной Европы.  Ожидается пасмурная погода с осадками и порывистым ветром.

Вероятность осадков – дождя и мокрого снега – составляет 70-80%. Ночью и утром будет слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха завтра будет преимущественно плюсовой – от 0 до 5 градусов. Скорость западного ветра будет достигать 5-10 м в сек, порывы до 15-20 м/с, сообщает Белгидромет.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Погода 31 декабря не обещает быть праздничной. Синоптики вынесли штровмовое предупреждение
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые предупредили о возможном похолодании в Европе из-за смены течения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
30.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика