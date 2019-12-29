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Студент жёстко швырнул кота об асфальт. Что с ним сделает беларуская милиция

30.12.2019 16:06 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На днях в беларуских Telegram-каналах разошлось видео, на котором парень (как выяснилось позже, из Костюковичей) подбирает кота на улице и с силой швыряет его об асфальт. Животное, поднявшись, быстро убегает, а остальные участники съемок – сам парень и оператор – громко смеются. Из этических соображений мы не станем публиковать ролик, но, если вы готовы его увидеть, вы можете найти его по ссылке.

Видео было снято 27 декабря. На следующий день, 28 декабря, блогер Максим Пушкин написал пост, в котором дал ссылку на профиль VK героя видео – там парень подписан как Илья Лебедев. TUT.by выяснил, что ему 17 лет, он учится в профессиональном лицее №8 Костюковичей. Еще пару дней назад страница Лебедева была активна, но сейчас удалена.

Ролик с издевательством над котом просмотрела и милиция. По словам замдиректора профлицея, на парня составили протокол за жестокое обращение с животным. В лицее же собрали комиссию, которая посетила семьи учащихся, которых можно заметить в видео, поговорила с родителями и их детьми. С парнями работает психолог.

Действиям всех причастным дадут правовую оценку. За жестокое обращение с животными в Беларуси могут завести уголовное дело: если силовики решат, что парни пытались изувечить кота «организованной группой», им могут дать штраф или отправить в колонию на год.

 
 
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На днях в беларуских Telegram-каналах разошлось видео, на котором парень (как выяснилось позже, из Костюковичей) подбирает кота на улице и с силой швыряет его об...
 
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