Студент жёстко швырнул кота об асфальт. Что с ним сделает беларуская милиция

Источник материала: KYKY

На днях в беларуских Telegram-каналах разошлось видео, на котором парень (как выяснилось позже, из Костюковичей) подбирает кота на улице и с силой швыряет его об асфальт. Животное, поднявшись, быстро убегает, а остальные участники съемок – сам парень и оператор – громко смеются. Из этических соображений мы не станем публиковать ролик, но, если вы готовы его увидеть, вы можете найти его по ссылке .

Видео было снято 27 декабря. На следующий день, 28 декабря, блогер Максим Пушкин написал пост, в котором дал ссылку на профиль VK героя видео – там парень подписан как Илья Лебедев. TUT.by выяснил , что ему 17 лет, он учится в профессиональном лицее №8 Костюковичей. Еще пару дней назад страница Лебедева была активна, но сейчас удалена.

Ролик с издевательством над котом просмотрела и милиция. По словам замдиректора профлицея, на парня составили протокол за жестокое обращение с животным. В лицее же собрали комиссию, которая посетила семьи учащихся, которых можно заметить в видео, поговорила с родителями и их детьми. С парнями работает психолог.

Действиям всех причастным дадут правовую оценку. За жестокое обращение с животными в Беларуси могут завести уголовное дело: если силовики решат, что парни пытались изувечить кота «организованной группой», им могут дать штраф или отправить в колонию на год.