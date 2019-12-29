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Здания завода в центре Минска продали за 6,7 миллиона. Кто их купил и что там может появиться?

30.12.2019 16:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня крупный минский девелопер «Белтяжмаш» купил на аукционе за 6,76 миллиона рублей комплекс зданий завода технологического оборудования в центральной части столицы — между проспектом Машерова и Осмоловкой. Что это за площадка и что там может быть — в материале.


Изображение: карта «Яндекс»

Здания расположены в квадрате улиц Чичерина, Киселева, Куйбышева и проспекта Машерова. Площадь участка — около 1,9 гектара. Здания были выставлены на аукцион с начальной ценой около 6,44 млн рублей. В торгах участвовало две компании.


Изображение: карта «Яндекс»

Как стало известно REALTY.TUT.BY, в итоге здания завода за почти 6,76 миллиона рублей купила крупная компания-девелопер «Белтяжмаш», которая контролируется бизнесменом Игорем Онищенко. Она владеет как минимум такими объектами как ТЦ «Глобо» и бизнес-центр «Омега Тауэр». Игорь Онищенко подтвердил факт победы в аукционе.

Что касается приобретенного сегодня комплекса зданий, то новый собственник не имеет каких-то серьезных ограничений по поводу того, что в них размещать. Например, он сможет сделать там офисы или помещения под торговлю и общепит, а потом сдавать их в аренду. И вряд ли с этим будут проблемы, учитывая расположение площадки — это центр города, рядом находится «Песочница» и завод «Горизонт». Поэтому в скором времени можно ожидать расширения креативного и развлекательного кластера в этом месте.

Более того, «Белтяжмаш» уже имеет опыт работы с такими объектами. Например, ему принадлежит здание на Хоружей, 25, где расположились офисы айтишных компаний, а недавно открылся большой магазин «Санта».


Связанная же с «Белтяжмашем» компания «Белреконструкция» владеет зданием на Кальварийской, 21, во дворе которого сейчас работает модная новогодняя ярмарка. Идейные вдохновители формирования такого пространства — архитектор Алена Занкевич и директор «Белреконструкции» Сергей Нестеров.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
 
 
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Здания расположены в квадрате улиц Чичерина, Киселева, Куйбышева и проспекта Машерова.
 
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