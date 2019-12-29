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Минское «Динамо» рассталось с белорусским защитником
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо»
В этом сезоне КХЛ Крыскин провел 17 матчей (среднее время на площадке — 15:19), в которых набрал 3 очка (1+2) при показателе полезности -6. В пассиве защитника также 4 штрафных минуты.
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Минское «Динамо» объявило о расторжении контракта по соглашению сторон с белорусским защитником Никитой Крыскиным.
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