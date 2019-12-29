Минское «Динамо» рассталось с белорусским защитником

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» объявило о расторжении контракта по соглашению сторон с белорусским защитником Никитой Крыскиным.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В этом сезоне КХЛ Крыскин провел 17 матчей (среднее время на площадке — 15:19), в которых набрал 3 очка (1+2) при показателе полезности -6. В пассиве защитника также 4 штрафных минуты.