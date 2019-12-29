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В рамках областной благотворительной акции «С Новым годом, ветеран!» поздравления принимал Степан Аксентьевич Жук из Вороново

30.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В рамках областной благотворительной акции «С Новым годом, ветеран!» поздравления принимал Степан Аксентьевич Жук из Вороново

За день до наступления нового года в дом Степана Аксентьевича и Ядвиги Александровны постучались гости. Председателя райисполкома Николая Розума, представителей районного объединения профсоюзов, районной ветеранской организации и «Белой Руси» Анатолия Тарамыну, Нелли Пушненкову и Татьяну Сушинскую хозяин встретил на пороге — в приподнятом настроении, подтянутый и бодрый. Во время беседы он то и дело подчеркивал, что не падать духом и быть в тонусе ему помогает физическая культура.

 Вручив в подарок микроволновую печь, Николай Аркадьевич пожелал ветерану Великой Отечественной войны еще многие годы в кругу родных встречать Новый год и День Победы.


В рамках областной благотворительной акции «С Новым годом, ветеран!» поздравления принимал Степан Аксентьевич Жук из Вороново

 

— Благотворительную акцию «С Новым годом, ветеран!» традиционно инициировал Гродненский областной совет ветеранов. Ее цель — в эти праздничные дни дойти до каждого солдата Победы, — отметила председатель районного совета ветеранов Нелли Пушненкова. — В нашем районе проживают всего четыре ветерана войны — Степан Аксентьевич Жук, у которого мы побывали сейчас, Татьяна Кузьминична Бобина, Вера Филипповна Тимофеева и Иван Адамович Носаль. Они прошли тяжелыми дорогами войны, а в мирное время трудились на благо района.


В рамках областной благотворительной акции «С Новым годом, ветеран!» поздравления принимал Степан Аксентьевич Жук из Вороново

В этом году мы отпраздновали 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, а 9 мая 2020 года будем отмечать 75-летие Великой Победы. Как и прежде, ветераны будут окружены заботой государства и вниманием земляков.


В рамках областной благотворительной акции «С Новым годом, ветеран!» поздравления принимал Степан Аксентьевич Жук из Вороново

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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За день до наступления нового года в дом Степана Аксентьевича и Ядвиги Александровны постучались гости. Председателя райисполкома Николая Розума, представителей...
 
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