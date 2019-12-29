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Беларусбанк приступает к обслуживанию карточек платежной системы Мир

30.12.2019 15:04 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Кроме того, с января 2020 года крупнейший банк страны начнет выпуск карточек внутренней платежной системы БЕЛКАРТ с микропроцессором стандарта EMV с применением технологий безопасности, соответствующих мировым стандартам безопасности индустрии платежных карточек. Технологии предоставлены оператором платежной системы «Мир» - АО «Национальная система платежных карт» (Российская Федерация).

Клиенты банка, используя карточки БЕЛКАРТ с микропроцессором, получат новые возможности:

  • оплачивать покупки в одно касание. Карточки оснащены контактным и бесконтактным микропроцессором, а также магнитной полосой, которая позволит успешно совершить операции в тех организациях торговли (сервиса), чьи банки-эквайеры запланировали обновление оборудование на обслуживание микропроцессорас приложением АО «Национальная система платежных карт» на 2020 год;
  • совершать операции как на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами в сети обслуживания платежной системы «Мир» и ее платежных систем-партнеров - в Российской Федерации, Армении, Абхазии, Южной Осетии, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Турции. Карточку БЕЛКАРТ с микропроцессором также можно использовать в Крыму, где с 2014 года не обслуживаются карточки других платежных систем, выпускаемые банком.


В проекте межсистемной интеграции «Беларусбанк» выполнит еще одну важную роль - выступит расчетным агентом платежной системы БЕЛКАРТ и обеспечит проведение расчетов с банками в Республике Беларусь по межсистемным операциям (операции по карточкам БЕЛКАРТ в сети приема платежной системы «Мир» и операции по карточкам «Мир» в сети приема платежной системы БЕЛКАРТ).

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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Беларусбанк , выступая пилотным банком в проекте межсистемной интеграции платежных систем БЕЛКАРТ и Мир (Российская Федерация), приступил к обслуживанию карточек...
 
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