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Беларусбанк приступает к обслуживанию карточек платежной системы Мир
Источник материала: Myfin
Кроме того, с января 2020 года крупнейший банк страны начнет выпуск карточек внутренней
Клиенты банка, используя карточки БЕЛКАРТ с микропроцессором, получат новые возможности:
В проекте межсистемной интеграции
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Беларусбанк , выступая пилотным банком в проекте межсистемной интеграции платежных систем БЕЛКАРТ и Мир (Российская Федерация), приступил к обслуживанию карточек...
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