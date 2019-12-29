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Задержаны двое россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники
Источник материала: СТВ
Новости России. В Санкт-Петербурге предотвращены несколько терактов в период новогодних праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нападений удалось избежать благодаря информации, полученной от американских спецслужб.
В ходе операций были задержаны двое россиян, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к совершению преступления», «Терроризм» и «Участие в деятельности террористических организаций».
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Новости России. В Санкт-Петербурге предотвращены несколько терактов в период новогодних праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нападений...
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