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МИД: Помпео встретится с Лукашенко
Источник материала: Партизан
Рабочий визит государственного секретаря США Майкла Помпео в Беларусь планируется 4 января.
Об этом сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.
"Да, мы ведем подготовку такого мероприятия в контакте с американской стороной. Рабочий визит государственного секретаря США Майкла Помпео в Беларусь планируется 4 января 2020 года", - сказал Анатолий Глаз.
В МИД уточнили, что программой визита предусмотрены переговоры Майкла Помпео на высшем уровне (в переводе с дипломатического - с главой государства - прим. БП), встреча с министром иностранных дел Владимиром Макеем и другие мероприятия.
"Ожидается, что будет обсужден весь спектр вопросов белорусско-американских отношений и тематика региональной безопасности", - добавил пресс-секретарь.
Напомним,
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Рабочий визит государственного секретаря США Майкла Помпео в Беларусь планируется 4 января.
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