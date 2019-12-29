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МИД: Помпео встретится с Лукашенко

30.12.2019 15:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Рабочий визит государственного секретаря США Майкла Помпео в Беларусь планируется 4 января.



Об этом сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.


"Да, мы ведем подготовку такого мероприятия в контакте с американской стороной. Рабочий визит государственного секретаря США Майкла Помпео в Беларусь планируется 4 января 2020 года", - сказал Анатолий Глаз.


В МИД уточнили, что программой визита предусмотрены переговоры Майкла Помпео на высшем уровне (в переводе с дипломатического - с главой государства - прим. БП), встреча с министром иностранных дел Владимиром Макеем и другие мероприятия. 


"Ожидается, что будет обсужден весь спектр вопросов белорусско-американских отношений и тематика региональной безопасности", - добавил пресс-секретарь.


Напомним, ранее о своем визите в Беларусь сообщил в соцсетях Майкл Помпео.
 
 
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Рабочий визит государственного секретаря США Майкла Помпео в Беларусь планируется 4 января.
 
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