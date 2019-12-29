МИД: Помпео встретится с Лукашенко









Об этом сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.





"Да, мы ведем подготовку такого мероприятия в контакте с американской стороной. Рабочий визит государственного секретаря США Майкла Помпео в Беларусь планируется 4 января 2020 года", - сказал Анатолий Глаз.





В МИД уточнили, что программой визита предусмотрены переговоры Майкла Помпео на высшем уровне (в переводе с дипломатического - с главой государства - прим. БП), встреча с министром иностранных дел Владимиром Макеем и другие мероприятия.





"Ожидается, что будет обсужден весь спектр вопросов белорусско-американских отношений и тематика региональной безопасности", - добавил пресс-секретарь.



