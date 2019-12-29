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В Альпах за сутки из-за схода лавин погибли 4 человека
Источник материала: СТВ
Четвертый смертельный случай за минувшие сутки. В Доломитовых Альпах сошла очередная лавина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП случилось недалеко от границы с Австрией. В результате инцидента погиб один человек. Риск схода снежных масс в итальянских Альпах вырос из-за сильного ветра.
Накануне лавина накрыла группу лыжников из Германии. Жертвами стали два ребенка и женщина. Сейчас метеорологи предсказывают улучшение погоды и ослабление ветра в этом районе, который особенно пользуются популярностью у туристов во время новогодних каникул.
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Четвертый смертельный случай за минувшие сутки. В Доломитовых Альпах сошла очередная лавина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП случилось недалеко от...
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