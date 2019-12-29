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СК завершил расследование дела об организации договорных футбольных матчей

30.12.2019 16:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела об организации договорных футбольных матчей, сообщается на сайте ведомства.


Фото: belrynok.by

В ходе расследования установлены 28 эпизодов противоправной деятельности (16 подкупов участников матчей и 12 фактов мошенничества, как правило связанных со ставками на заранее определенный результат). 

Следователями предъявлены обвинения по фактам передачи незаконных вознаграждений футболистам команд «Нафтан», «Лида», «Орша», «Химик», «Неман-Агро», «Гомель» за обеспечение заранее оговоренных результатов.

Кроме того, лицам, обвиняемым в подкупе спортсменов, инкриминирована передача денег волейболистам команды «Коммунальник-Могилев» за обеспечение необходимого результата одного из матчей чемпионата Беларуси по волейболу.

В ближайшее время материалы будут переданы прокурору, материалы расследования также высланы в Белорусскую федерацию футбола. 

Напомним, в начале марта в МВД заявили о том, что 13 спортсменов сами рассказали о договорных матчах после начала разбирательств по делу о второй волне «договорняков».

А первые задержания и аресты по «договорнякам» начались более прошлой зимой в Минске и Могилеве. В 2017 году по делу о первой волне договорных матчей были осуждены на штрафы и ограничение свободы 15 человек из России, Украины и Беларуси.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В ближайшее время материалы будут переданы прокурору.
 
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