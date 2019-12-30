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Согрели сердца добротой и вниманием

30.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Согрели сердца добротой и вниманием

Как приятно в эти предновогодние дни слышать на улицах от друзей и знакомых, в трудовых коллективах малых и больших организаций, предприятий и учреждений пожелания с праздником Нового года и Рождества Христова. Искренние слова 30 декабря звучали и в Доме совместного самостоятельного проживания в деревне Германишки. С добрым визитом к проживающим здесь женщинам приехали председатель районного исполнительного комитета Николай Розум, председатель районной организации Белорусский союз женщин Елена Ястремская и директор Территориального центра социального обслуживания населения Антонина Эйсмонт. Гости не ограничились теплыми словами, но и подарили проживающим холодильник «Атлант» и огромную корзину с фруктами и сладостями.


Согрели сердца добротой и вниманием
Согрели сердца добротой и вниманием
Согрели сердца добротой и вниманием
Согрели сердца добротой и вниманием
Согрели сердца добротой и вниманием
Согрели сердца добротой и вниманием
Согрели сердца добротой и вниманием
Согрели сердца добротой и вниманием
Согрели сердца добротой и вниманием
Согрели сердца добротой и вниманием
Согрели сердца добротой и вниманием
Согрели сердца добротой и вниманием
Согрели сердца добротой и вниманием
Согрели сердца добротой и вниманием
Согрели сердца добротой и вниманием
Согрели сердца добротой и вниманием

Празднично сегодня было и в отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в деревне Бастуны. Николай Розум от райисполкома подарил два кулера для проживающих, а заместитель председателя РОО «Белая Русь» Татьяна Сушинская и председатель районного объединения профсоюзов Анатолий Тарамына преподнесли сладкие подарки. Поздравили присутствующих с наступающим новым годом также Елена Ястремская, Антонина Эйсмонт и председатель Бастунского сельисполкома Светлана Немеро, артисты Больтишского центры культуры и досуга.


Согрели сердца добротой и вниманием
Согрели сердца добротой и вниманием
Согрели сердца добротой и вниманием
Согрели сердца добротой и вниманием
Согрели сердца добротой и вниманием
Согрели сердца добротой и вниманием
Согрели сердца добротой и вниманием

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО. 

 
 
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Как приятно в эти предновогодние дни слышать на улицах от друзей и знакомых, в трудовых коллективах малых и больших организаций, предприятий и учреждений...
 
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