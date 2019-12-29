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Кто выиграл дисконтную карту «Горецкого вестника» в конкурсе от магазина «Книжки-Фишки»

30.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Виктория Максимова стала обладателем дисконтной карты «Горецкого вестника» в большом новогоднем розыгрыше, который проводил магазин «Книжки-Фишки». Теперь Виктория может получать скидки от 3% до 30% на товары и услуги партнеров газеты.

 

Кто выиграл дисконтную карту «Горецкого вестника» в конкурсе от магазина «Книжки-Фишки»

Фото Михаила Левцова

 

Напомним, получить такую карту можно, выписав газету «Горецкий вестник» на 6 месяцев.


 
 
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  Виктория Максимова стала обладателем дисконтной карты «Горецкого вестника» в большом новогоднем розыгрыше, который проводил магазин «Книжки-Фишки». Теперь...
 
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