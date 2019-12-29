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Кто выиграл дисконтную карту «Горецкого вестника» в конкурсе от магазина «Книжки-Фишки»
30.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Виктория Максимова стала обладателем дисконтной карты «Горецкого вестника» в большом новогоднем розыгрыше, который проводил
Напомним, получить такую карту можно,
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Виктория Максимова стала обладателем дисконтной карты «Горецкого вестника» в большом новогоднем розыгрыше, который проводил магазин «Книжки-Фишки». Теперь...
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