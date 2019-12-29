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Депутат парламента посетил ясли-сад в Матютах

30.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» член Совета Республики Национального собрания от Могилевской области начальник Могилевского института МВД генерал-майор милиции Валерий Полищук посетил Матютский ясли-сад Горецкого района.

 

Депутат парламента посетил ясли-сад в Матютах

 

Вместе с ним в небольшое учреждение дошкольного образования поздравить малышей и организовать праздничное приехали представители Могилевского института МВД. В роли сказочных героев выступили курсанты и сотрудники института.

 

Депутат парламента посетил ясли-сад в Матютах
Валерий Полищук поздравил всех детей, родителей и работников сада с наступающим праздником и вручил малышам сладкие подарки. Также учреждению дошкольного образования были переданы мягкие игрушки, собранные сотрудниками института.

 

— Вы приносите радость мамам и папам, своим воспитателям. В наступающем году хочу пожелать здоровья, добра, новых успехов и свершений! — обратился к воспитанникам ясли-сада Валерий Николаевич.

Несмотря на сюрпризы, представления и эмоции праздника, внимание и забота стали главными подарками для детей в этот день.


 
 
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  В рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» член Совета Республики Национального собрания от Могилевской области начальник Могилевского...
 
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