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Депутат парламента посетил ясли-сад в Матютах
30.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» член Совета Республики Национального собрания от Могилевской области начальник Могилевского института МВД генерал-майор милиции Валерий Полищук посетил Матютский ясли-сад Горецкого района.
Вместе с ним в небольшое учреждение дошкольного образования поздравить малышей и организовать праздничное приехали представители Могилевского института МВД. В роли сказочных героев выступили курсанты и сотрудники института.
— Вы приносите радость мамам и папам, своим воспитателям. В наступающем году хочу пожелать здоровья, добра, новых успехов и свершений! — обратился к воспитанникам ясли-сада Валерий Николаевич.
Несмотря на сюрпризы, представления и эмоции праздника, внимание и забота стали главными подарками для детей в этот день.
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В рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» член Совета Республики Национального собрания от Могилевской области начальник Могилевского...
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