Легенды Несвижа. Призрак Черной панны до сих пор живет в древнем замке?

Источник материала: Аргументы и факты

Легенде о Чёрной панне Несвижа уже больше 400 лет, её передают из поколения в поколение. ©

Основана она на реальных исторических событиях, в центре которых - страстные романтические отношения коронованных особ, а те, как известно, не могут жениться по любви.

Тайная любовь

Во времена Николая Радзивилла по прозвищу Чёрный род Радзивиллов был весьма могущественным. Однако для усиления собственного влияния на политической арене ВКЛ Николай решил породниться с будущим польским королём Сигизмундом II Августом через свою двоюродную сестру Барбару. Красавица Барбара и Август полюбили друг друга и стали тайно встречаться.

Николай Чёрный узнал об этом и, заботясь о репутации рода, потребовал от будущего короля или жениться на Барбаре, или расстаться с нею. Август пообещал немедленно оставить Барбару, но, после того как Радзивилл сделал вид, что уезжает, поспешил к той проститься. Там Николай Чёрный и застал его врасплох.

В результате Августу пришлось согласиться на свадьбу с Барбарой при условии, что венчание будет тайным, поскольку его мать Бона Сфорца не жаловала Радзивиллов.

После смерти своего отца в 1548 году Сигизмунд II Август стал польским королем и на заседании сейма объявил о состоявшейся женитьбе. Однако влиятельные магнаты Речи Посполитой категорически отказывались признать этот брак. Считалось, что он позорит королевский титул.

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Отравительница

Несмотря на недовольство польской шляхты, в декабре 1550 года Барбара всё-таки надела корону. Однако счастья ей это не принесло: спустя шесть месяцев после коронации Барбара умерла от неизвестной болезни. По слухам, мать короля Бона Сфорца, принадлежавшая к древнему роду Медичи, известному обширными познаниями в ядах, отдала своему аптекарю приказ устранить Барбару. Тот выполнил указание, дав молодой королеве яд вместо лекарства. По традиции польских королей хоронили в Кракове. Но Август настоял на том, чтобы тело Барбары перевезли на ее родину - в Вильно.

После смерти любимой король очень тосковал. Он часто наведывался в Несвижский замок. В один из таких визитов Август решил вызвать дух Барабары с помощью чёрной магии. Для соблюдения ритуала требовалось выполнить лишь одно условие - не прикасаться к привидению. Но, когда появился призрак Барбары, король не смог сдержать своих чувств и бросился к нему. С тех пор душа несчастной женщины не может вернуться в потусторонний мир и вынуждена скитаться по Несвижскому замку.

Черная панна

По одной из версий, душа Барбары смогла бы обрести покой, если бы любимый после смерти оказался рядом с ней. Август пообещал, что, почувствовав близкую кончину, приедет умирать именно в Несвижский замок. Но смерть настигла короля внезапно, поэтому выполнить свое обещание он не смог.

Если верить легенде, душа Барбары до сих пор обитает в Несвижском замке. В знак своей несчастной любви она всегда появляется в черных траурных одеждах, потому и прозвали ее Чёрной панной.

Считается, что Чёрная панна предупреждает людей об опасности. Так, ее видели незадолго до пожара в замке в 2002 году.

Во времена Великой Отечественной в легенду о призраке Чёрной панны верили даже оккупанты. Завидев неясные тени или очертания, они неистово обстреливали то место и старались быстрее спрятаться в укрытие.