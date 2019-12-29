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Загорали на Мальдивах, видели львов и Тайсона. Как провели отпуск звезды тенниса

30.12.2019 15:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Серена Уильямс взяла урок у Майка Тайсона, Мария Шарапова съездила на сафари, Элина Свитолина открыла фонд поддержки талантливых теннисистов, Елена Остапенко помогла приюту для животных, а Каролин Возняцки — бездомным детям. SPORT.TUT.BY рассказывает, как провели межсезонье звезды мирового тенниса, которые уже через неделю откроют новый сезон.

Россиянка Дарья Касаткина (70 WTA) отдохнула в Доминикане. Подписывая фото ниже, Даша уточнила, что пьет она вовсе не кокосовую воду.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Daria Kasatkina

 
 
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SPORT.TUT.BY рассказывает, как провели межсезонье звезды мирового тенниса, которые играми в Шэньчжене и Брисбене уже через неделю откроют новый сезон.
 
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