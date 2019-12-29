Загорали на Мальдивах, видели львов и Тайсона. Как провели отпуск звезды тенниса

Источник материала: Tut.by

Серена Уильямс взяла урок у Майка Тайсона, Мария Шарапова съездила на сафари, Элина Свитолина открыла фонд поддержки талантливых теннисистов, Елена Остапенко помогла приюту для животных, а Каролин Возняцки — бездомным детям. SPORT.TUT.BY рассказывает, как провели межсезонье звезды мирового тенниса, которые уже через неделю откроют новый сезон.

Россиянка Дарья Касаткина (70 WTA) отдохнула в Доминикане. Подписывая фото ниже, Даша уточнила, что пьет она вовсе не кокосовую воду.