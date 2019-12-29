|
Такая вся загадочная. В чем астрологи советуют встречать год Крысы
30.12.2019 17:38 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: twitter.com
Символ будущего года отличается противоречивостью, поэтом наряд на новогоднюю вечеринку нужно выбирать соответствующий.
Чтобы добиться благосклонности Металлической Крысы, нужно продумать наряд и парфюмерию, пишет
Так, например, можно надеть самые роскошные украшения и самый скромный наряд. Или напротив – надеть лучшее платье, но без украшений вовсе.
В цветах стоит ориентироваться на белый, серый, чёрный, золотой и их оттенки. Допускаются голубые и бирюзовые оттенки, но не слишком яркие.
Что касается парфюма, то, как утверждает астролог, классикой Крысу не удивишь. А потому лучше сделать ставку на подойдут лотос, миндаль и нероли. Также Крыса жалует амбру.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Символ будущего года отличается противоречивостью, поэтом наряд на новогоднюю вечеринку нужно выбирать соответствующий.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)