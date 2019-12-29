Такая вся загадочная. В чем астрологи советуют встречать год Крысы

Источник материала: Ежедневник



фото: twitter.com

Символ будущего года отличается противоречивостью, поэтом наряд на новогоднюю вечеринку нужно выбирать соответствующий.

Чтобы добиться благосклонности Металлической Крысы, нужно продумать наряд и парфюмерию, пишет Lif e. Фешен-астролог Вера Хубелашвили отмечает, что Крыса любит броскую, яркую, экстравагантную одежду, но при этом ценит сдержанность и скромность. Противоречие налицо. Это, конечно, сильно осложняет выбор наряда на новогоднюю вечеринку. Однако выход из положения есть.

Так, например, можно надеть самые роскошные украшения и самый скромный наряд. Или напротив – надеть лучшее платье, но без украшений вовсе.

В цветах стоит ориентироваться на белый, серый, чёрный, золотой и их оттенки. Допускаются голубые и бирюзовые оттенки, но не слишком яркие.

Что касается парфюма, то, как утверждает астролог, классикой Крысу не удивишь. А потому лучше сделать ставку на подойдут лотос, миндаль и нероли. Также Крыса жалует амбру.