ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БЖД: купить электронный билет на поезда в 2020 году станет удобнее

30.12.2019 17:38 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

БЖД: купить электронный билет на поезда в 2020 году станет удобнее
Фото из открытых источников

Как сообщил замначальника пассажирской службы управления Белорусской железной дороги Денис ТОНКОНОГ, в 2020 году электронный билет за 15 минут до отправления можно будет купить на все поезда региональных и межрегиональных линий. Ранее для всех поездов действовало ограничение - электронную регистрацию можно было выполнить не позднее чем за час до отправления поезда с начальной станции.

БЖД: купить электронный билет на поезда в 2020 году станет удобнее Что делать, если отстал от поезда?

«Как сообщалось, для отдельных поездов мы убрали ограничения по возможности оформления электронных проездных документов за час до отправления. В начале следующего года (я думаю, в первом квартале) мы уберем ограничения по всем поездам межрегиональных и региональных линий, которые курсируют внутри республики», - сказал Денис Тонконог.

Это означает, что теперь на отдельные поезда межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса, оборудованные мобильными терминалами контроля документов, можно без посещения билетной кассы приобрести билет с электронной регистрацией на сайте poezd.rw.by не позднее чем за 15 минут до отправления поезда со станции посадки пассажира. Список поездов размещен на сайте БЖД в разделе «Информация для пассажиров».

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2020 году электронный билет на все поезда региональных и межрегиональных линий можно будет купить за 15 минут до отправления.
 
Новости дня
Новости разные
 
Неожиданный сюрприз. Дед Мороз со Снегурочкой поздравили пассажиров минского метро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
30.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика