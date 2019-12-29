БЖД: купить электронный билет на поезда в 2020 году станет удобнее

Источник материала: Аргументы и факты

Как сообщил замначальника пассажирской службы управления Белорусской железной дороги Денис ТОНКОНОГ, в 2020 году электронный билет за 15 минут до отправления можно будет купить на все поезда региональных и межрегиональных линий. Ранее для всех поездов действовало ограничение - электронную регистрацию можно было выполнить не позднее чем за час до отправления поезда с начальной станции.

«Как сообщалось, для отдельных поездов мы убрали ограничения по возможности оформления электронных проездных документов за час до отправления. В начале следующего года (я думаю, в первом квартале) мы уберем ограничения по всем поездам межрегиональных и региональных линий, которые курсируют внутри республики», - сказал Денис Тонконог.