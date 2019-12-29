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Мининформ ограничил доступ к 100 сайтам!

30.12.2019 17:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 100 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств и психотропных веществ

Как сообщается на сайте ведомства, решение принято 27 декабря "в результате работы, проведенной Комитетом государственной безопасности, и в соответствии с письменным уведомлением министерства внутренних дел".
 
 
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Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 100 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств и психотропных веществ
 
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