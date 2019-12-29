Реакцию альпака на собственное отражение в зеркале сняли на видео. Это очень мило!

Источник материала: Tut.by

Хозяева альпака из штата Колорадо в США сняли на видео реакцию своего питомца на обычное зеркало. Каждый раз, когда животное смотрит в него, ему кажется, что за стеклом есть другой альпака! Выглядит это по-настоящему забавно: убедитесь сами!