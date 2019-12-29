|
Неожиданный сюрприз. Дед Мороз со Снегурочкой поздравили пассажиров минского метро
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Хорошее настроение по пути на работу. Утро понедельника для пользователей столичного метрополитена началось с неожиданного сюрприза, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сотрудники подземки в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравили пассажиров и своих коллег с наступающими праздниками и подарили сладости.
Жители и гости столицы охотно принимали поздравления, фотографировались со сказочными персонажами и загадывали желания.
Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:
Дарили праздничное настроение сказочные герои в вестибюлях станций и внутри специальных вагонов с символикой наступающего года. Такие праздничные составы по двум линиям метро курсируют с декабря.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Хорошее настроение по пути на работу. Утро понедельника для пользователей столичного метрополитена началось с неожиданного сюрприза, сообщили...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)