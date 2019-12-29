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Неожиданный сюрприз. Дед Мороз со Снегурочкой поздравили пассажиров минского метро

30.12.2019 17:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Хорошее настроение по пути на работу. Утро понедельника для пользователей столичного метрополитена началось с неожиданного сюрприза, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Неожиданный сюрприз. Дед Мороз со Снегурочкой поздравили пассажиров минского метро

Сотрудники подземки в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравили пассажиров и своих коллег с наступающими праздниками и подарили сладости.

Неожиданный сюрприз. Дед Мороз со Снегурочкой поздравили пассажиров минского метро

Жители и гости столицы охотно принимали поздравления, фотографировались со сказочными персонажами и загадывали желания.

Неожиданный сюрприз. Дед Мороз со Снегурочкой поздравили пассажиров минского метро

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:
В ночь с 31го на 1е Минский метрополитен будет работать на вход до 4х часов утра, а станции «Октябрьская» и «Немига» будут работать до 4.15. Будут открыты все кассы, но напоминаем пассажирам, что на любой станции метро можно оплатить проезд с помощью бесконтактных банковских карт или других бесконтактных мобильных устройств.

Неожиданный сюрприз. Дед Мороз со Снегурочкой поздравили пассажиров минского метро

Неожиданный сюрприз. Дед Мороз со Снегурочкой поздравили пассажиров минского метро

Дарили праздничное настроение сказочные герои в вестибюлях станций и внутри специальных вагонов с символикой наступающего года. Такие праздничные составы по двум линиям метро курсируют с декабря.

Неожиданный сюрприз. Дед Мороз со Снегурочкой поздравили пассажиров минского метро

Люди в материале: Андрей Дроб
 
 
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Новости Беларуси. Хорошее настроение по пути на работу. Утро понедельника для пользователей столичного метрополитена началось с неожиданного сюрприза, сообщили...
 
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